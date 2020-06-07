Леся Нікітюк в ультраміні засвітила сідниці через необережність

Телеведуча продемонструвала стрункі ноги на нових фото
Леся Нікітюк порадувала своїх шанувальників новими літніми фотографіями. При цьому на цей раз співачка підійшла до фото з гумором і продемонструвала своє падіння. Нові фото популярна телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Нікітюк позувала в короткій сукні. При цьому на одному з фото вона засвітила свої сідниці.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Зірка впала. Загадуйте бажання...", - підписала фотографії телеведуча Леся Нікітюк.
Користувачі мережі прийшли в захват від фото і також прокоментували її нові знімки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою і розсекретила дієту.
Раніше Леся Нікітюк засвітила розкішне декольте на спекотному фото.
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Автор: Роман Мирончук