Животик вогонь! Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою і розсекретила дієту

Леся Нікітюк показала результати кількох тижнів інтервального голодування
Леся Нікітюк похвалилася дивовижною стрункою фігурою, стежити за якою їй допомагає особлива дієта - інтервальне голодування. Сяюча українська телезірка з гумором продемонструвала результати цього лайфхаку та влаштувала невимушений фотосет прямо в ліфті.
Причому селфі Леді Ле зробила на свій розбитий айфон.
Ведуча опублікувала знімок в Instagram і анонсувала фанам новий випуск своєї "карантинної" передачі з обговоренням "бабських тим".
Леся в кадрі красується в облягаючому бежевому топі під "ковбойкою" з підкоченими рукавами та шортах-велосипедках тілесного кольору. На зірці чорна маска і великі чорні окуляри, а на стегні зручно влаштувалася маленька стильна сумочка.
"3-й тиждень інтервального голодування - результат на лице, я б сказала на живіт", - підписала Нікітюк кадр.
Також знаменитість жартівливо закликала шанувальників не писати їй в коментарях про її розбитий телефон...
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
...але вийшло все навпаки. У мережі потерпілий девайс Лесі викликав масу іронічних коментарів. Але дієта зірки дійсно багатьох зацікавила. Підписники розпитують у Нікітюк про інтервальне голодування та зауважують, що ефект від нього очевидний.
Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк здивувала появою в несподіваному образі провідниці.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк практично весь карантин перебувала в рідному Хмельницькому. Телеведуча практично кожен день ділилася з фоловерами милими сімейними моментами, показуючи, як грає з племінниками, готує та відпочиває на свіжому повітрі.
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Автор: Марія Бойко