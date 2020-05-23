Животик вогонь! Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою і розсекретила дієту

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала результати кількох тижнів інтервального голодування

Леся Нікітюк похвалилася дивовижною стрункою фігурою, стежити за якою їй допомагає особлива дієта - інтервальне голодування. Сяюча українська телезірка з гумором продемонструвала результати цього лайфхаку та влаштувала невимушений фотосет прямо в ліфті.

Причому селфі Леді Ле зробила на свій розбитий айфон.

Ведуча опублікувала знімок в Instagram і анонсувала фанам новий випуск своєї "карантинної" передачі з обговоренням "бабських тим".

Леся в кадрі красується в облягаючому бежевому топі під "ковбойкою" з підкоченими рукавами та шортах-велосипедках тілесного кольору. На зірці чорна маска і великі чорні окуляри, а на стегні зручно влаштувалася маленька стильна сумочка.

"3-й тиждень інтервального голодування - результат на лице, я б сказала на живіт", - підписала Нікітюк кадр.

Також знаменитість жартівливо закликала шанувальників не писати їй в коментарях про її розбитий телефон...

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

...але вийшло все навпаки. У мережі потерпілий девайс Лесі викликав масу іронічних коментарів. Але дієта зірки дійсно багатьох зацікавила. Підписники розпитують у Нікітюк про інтервальне голодування та зауважують, що ефект від нього очевидний.

Для жінок найкраще 14/10, але! Кожен приміряє свій протокол 12/12, 14/10, 16/8 (мій), 18/6, 23/1 - жестяк, можна іноді, раз на місяць і то з певною підготовкою і хороше здоров'я.

Корисно тільки 17 годин без їжі. В цей час сон вписується. Гинуть онкоклітини, обмінні процеси приходять в норму, йде зайва вага. Тримайте м'язи та мозок в тонусі! Бережіть себе для нас!

Леся, ти що телефонами кидаєшся?

Все чітко крім телефону, купи чохол!

Трикошки гарніі! Напевно бабусі чи мами?

Клас дівчинка!

Красуня!

Бюстгальтер забула одягнути!

Вогник наш!

Животик вогонь! Інтервал 8/16? І скільки кг, можна поцікавитися?

Фото: скрін коментарів instagram.com/lesia_nikituk

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк здивувала появою в несподіваному образі провідниці.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк практично весь карантин перебувала в рідному Хмельницькому. Телеведуча практично кожен день ділилася з фоловерами милими сімейними моментами, показуючи, як грає з племінниками, готує та відпочиває на свіжому повітрі.

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Автор: Марія Бойко