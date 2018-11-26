Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками

Леся Нікітюк (фото: прес-служба)

"За ці чотири місяці я зрозуміла, що танець – це життя", - зізналася Леся

Кожен раз танцювати, як в останній, – і дійти до фіналу! Це все про пару Лесі Никитюк і Максима Єжова. Після ефіру Леся розкрила секрет свого срібла (другого місця) на шоу "Танці з Зірками", розповіли у прес-службі "Нового каналу".



Глядачі тріумфують, тому що "Багіняламінату" – у фіналі!

Леся Нікітюк на шоу "Танці з зірками 2018" (фото: прес-служба)

"Фінал "Танців із зірками" для мене був чотирнадцятим! Кожен наш вихід на паркет давався нам дуже важко. Ми кожен раз думали, що він буде фінальним! Так! Кожен ефір танцювали, як останній. І якщо б не глядацька підтримка – так би і сталося. Люди, те, що ви зробили – це неймовірно! Тепер я з упевненістю можу сказати, що ми виграли найважливіший приз – "Приз глядацьких симпатій"", - не приховує Леся.

Телеведуча любить чесність і завжди відверта із суддями та глядачами. Тому на паркетні подвиги її завжди надихав український народ, любов і підтримка якого не раз рятувала Лесю від вильоту.

Леся Нікітюк і Максим Єжов на шоу "Танці з зірками 2018" (фото: прес-служба)

"Шоу "Танці з зірками" і колосальна глядацька підтримка – це те, що допомогло мені вдосконалити себе і ще більше повірити в свої можливості.

У дитинстві, коли я сказала мамі, що хочу співати, мама попросила мене заспівати, я заспівала, і вона одразу відвела мене у басейн. Трохи пізніше я попросила маму віддати мене на танці – мама продовжила водити мене в басейн. Коли я прийшла на проект "Танці з зірками" мама, можливо, пошкодувала, що тоді не віддала мене на танці, - сміється ведуча "Нового каналу", - Але за 14 тижнів я пройшла курс "бойового" танцюриста. Я танцювала для всіх тих, хто забув про віру в себе і свої можливості, для тих хто не вірить, що можна досягти чого-то без грошей і зв'язків, для тих, хто шукає причину "чому ні". Будь ласка, хоч раз, скажіть собі – Так! Треба самому йти до своїх мрій, незважаючи ні на що".

"За ці чотири місяці я зрозуміла, що танець – це, як життя! Кожен елемент номери, це як певний етап: "вийшло-не вийшло", "радість-горе". Як би там не було, найголовніше, щоб кожен етап танцю, як і сам танець, закінчувався оваціями, – каже ведуча "Нового каналу". - Переможці змінюються щороку, а БагіняЛамінату одна!"

Як повідомлялося, раніше Леся Нікітюк чесно зізналася, що для неї кожен виступ було останнім. І тільки завдяки підтримці прихильників, Никитюк змогла дійти до фіналу, до 14-го випуску популярного шоу.

Також ми писали про те, що 25 листопада відбувся суперфінал Танців з зірками 2018. Троє зіркових учасників — Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ластівчин — боролися за кубок переможця, представивши глядачам відразу по три танцю. І все ж кубок дістався одній парі. Переможцями нового сезону Танців стали український гуморист Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

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Відео: РБК-Україна