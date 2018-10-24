Леся Нікітюк зізналася про стосунки з партнером по Танцях з зірками 2018

Леся Нікітюк і Макс Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк підкреслила, що зараз кайфує на проекті

Нікітюк розповіла про кумедні відносини зі своїм партнером по Танцях з зірками 2018 Максом Єжовим. За словами Лесі, вона взялася за роль свахи і знайомить дівчат з Максом. Про це Нікітюк розповіла у ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Так, на питання, чи майнула романтична іскра між Нікітюк і Єжовим, українська співачка відповіла:

"Ні, іскра між нами з'являється тільки танцювальна (посміхається). А ми з Максом — друзі".

Нікітюк зазначила, що тепер їй часто пишуть підписниці з проханням познайомити їх з Максом. Однак просто так вона контакти танцюриста не роздає.

"Макс — дуже класний хлопець. І у нього армія шанувальниць. Нещодавно мені почали приходити в соцмережах повідомлення від дівчаток. І знаєте що? Вони просять допомогти з ним познайомитися! Я дуже активно взялася за роль свахи. І тепер кожна фанатка спочатку проходить кастинг у мене, а потім я передаю її контакт Максу. Я, знаєте, добре розбираюся в людях", — каже Нікітюк.

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Леся Нікітюк і Макс Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк розповіла, як оцінює свої танцювальні успіху на проекті на даний момент — після дев'ятого ефіру шоу. Ведуча зізналася — вона дуже старається.

"Виходить чи ні, тут вже вам краще видно. Скажу одне: я дійсно дуже багато тренуюся. Навіть Влад Яма визнав, що прогрес є. І, за його словами, вже з четвертого ефіру я "почала володіти ногами та вчасно їх зводити". Але мені здається, якби я ними погано володіла, то вже точно мала б дітей (сміється)", — жартує телеведуча.

На даний момент Нікітюк навчилася отримувати задоволення від участі в Танцях з зірками 2018 і почала кайфувати.

"Спочатку я дуже нервувала перед виходом на паркет. І дуже близько до серця приймала критику. Але потім зрозуміла, що це в першу чергу — шоу. Тому почала просто кайфувати і насолоджуватися тим, що роблю", — зазначила Нікітюк.

Нагадаємо, раніше екс-ведуча "Орла и Решки" Нікітюк розповіла про пікантну ситуацію під час зйомок тревел-шоу. За словами Нікітюк, якось з неї повністю злетів купальник і це побачили оператори проекту.

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