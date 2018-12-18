Леся Нікітюк похвалилася поцілунками з Притулою

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пара не приховувала ніжних почуттів на прем'єрі фільму "Секс і нічого особистого"

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відвідала в Києві прем'єру фільму "Секс і нічого особистого", де зіграв шоумен і її колега Сергій Притула, показала поцілунки з ним на публіці. Короткими роликами, де відображений цей пікантний момент, вона поділилася в Instagram-stories.

На одному з кадрів телеведучий і волонтер цілує шоувумен в щоку, притиснувши її до себе. На іншому відео, знятому після закінчення прем'єрного показу комедії, Никитюк ділиться своїми враженнями від побаченого і, на знак вдячності, сама цілує Притулу на камеру.

"Сергійку, я тебе вітаю з прем'єрою! Я знаю, що цей фільм збере колосальні гроші! Всі українці підуть на нього", - захоплено заявила Леся.

"Ми рятуємо бюджет України", - погодився Сергій.

Скріншот відео (instagram.com/lesia_nikituk)

Також ведуча опублікувала фото з презентації комедії "Секс і нічого особистого" на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора подивилася фільм "Секс і нічого особистого" з Сергієм Притулою і режисером Ольгою Ряшиной. І я вам скажу - респект українському кіно! У мене після фільму питання: як ви вважаєте, яку частину (можна в %) займає той самий секс? 50/50? А якщо 80%? Або навпаки? Стосунки приречені?" - поцікавилася вона у шанувальників.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Передплатники охоче ділилися думками, обговорюючи інтимну тему, а також обдаровували зірку компліментами.

"Леся, ти молодець, розумниця, енергійна, яскрава і симпатюля!", "Леся! Ви така класна! Дуже красива!", "Прекрасна", "Ви така гарненька", - не скупилися на похвалу фани знаменитості.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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Відео: РБК-Україна