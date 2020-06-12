В леопардовому міні-комбінезоні: Алессандра Амбросіо спокушає стрункими ногами у відвертому вбранні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Вивчаємо streetstyle-образ красуні

Алессандра Амбросіо – улюблена героїня папараці, які обожнюють ловити її на численних прогулянках по літньому Лос-Анджелесу. Цотого разу модель вирушила по магазинах, вибравши для виходу незвичайний образ. Вона одягла міні-комбінезон леопардового забарвлення, який підкреслив довгі стрункі ноги 39-річної красуні. Щоб підсилити ефект, вона злегка підвернула і без того короткі шорти. З невеликим коміром, замком спереду і вільним силуетом, річ виглядала на моделі незвично і як завжди спокусливо!

Алессандра в комбінезоні (фото: скріншот instagram.com.sassy.daily)

В доповнення до образу вона обрала босоніжки на низькому ходу, сумочку-клатч на тонкому ремінці в тон взуттю, а також сонцезахисні окуляри овальної форми. Волосся зірка зібрала у високий хвіст і зав'язала великої резинкою. З аксесуарів залишила чокер і браслет. Важлива деталь – захисна маска. Її дівчина використовує навіть на вулиці, подаючи гарний приклад численним фоловерам.

Нагадаємо, нещодавно Алессандра злегка змінила образ, щоб зробити його більш літнім і легким. Темне від природи волосся, яке за час карантину помітно відросло, вона пофарбувала в більш світлий відтінок. Вірніше – розбавила копицю світлими «відблисками». Тепер її улюблені зачіски та укладки, серед яких пучки, хвости і плетіння, виглядають ще більш ефектно.

Алессандра для Elle (фото: instagram.com/alessandraambrosio/)

Раніше ми писали, що Алессандра прикрасила нову обкладинку. 39-річну модель стала героїнею літнього номера грецької версії відомого глянцевого видання Elle. А кілька годин тому вона показала ще одне видання, черговий випуск якого прикрасила бразильська красуня – японську версію цього ж журналу. На цій обкладинці Амбросіо приміряла бікіні життєрадісного жовтого кольору. Вона позує спиною, демонструючи своє досконале тіло у всій красі. Ще на одному кадрі вона постала в блакитному купальнику з відвертими вирізами.

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Автор: Lite