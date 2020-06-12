В леопардовом мини-комбинезоне: Алессандра Амбросио соблазняет стройными ногами в откровенном наряде

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Изучаем streetstyle-образ красавицы

Алессандра Амбросио – любимая героиня папарацци, которые обожают ловить ее на многочисленных прогулках по летнему Лос-Анджелесу. В этот раз модель отправилась по магазинам, выбрав для выхода необычный образ. Она надела мини-комбинезон леопардовой расцветки, который подчеркнул длинные стройные ноги 39-летней красавицы. Чтобы усилить эффект, она слегка подвернула и без того короткие шорты. С небольшим воротником, замком спереди и свободным силуэтом, вещь смотрелась на модели необычно и как всегда соблазнительно!

Алесандра в комбинезоне (фото: скриншот instagram.com.sassy.daily)

В дополнение к образу она подобрала босоножки на плоском ходу, сумочку-клатч на тонком ремешке в тон обуви, а также солнцезащитные очки овальной формы. Волосы звезда собрала в высокий хвост и завязала крупной резинкой. Из аксессуаров оставила чокер и браслет. Важная деталь – защитная маска. Ее девушка использует даже на улице, подавая отличный пример многочисленным подписчикам.

Напомним, недавно Алессандра слегка поменяла образ, чтобы сделать его более летним и легким. Темные от природы волосы, которые за время карантина заметно отросли, она покрасила в более светлый оттенок. Вернее – разбавила копну светлыми «бликами». Теперь ее любимые прически и укладки, среди которых пучки, хвосты и плетения, смотрятся еще более эффектно.

Алесандра для Elle (фото: instagram.com/alessandraambrosio/)

Ранее мы писали, что Алессандра украсила новую обложку. 39-летнюю модель стала героиней нового номера греческой версии известного глянцевого издания Elle. А несколько часов назад она показала еще одно издание, летний номер которого украсила бразильская красавица – японскую версию этого же журнала. На этой обложке Амбросио примерила бикини жизнерадостной желтой расцветки. Она позирует спиной, демонстрируя свое совершенное тело во всей красе. Еще на одном кадре она предстала в голубом купальнике с откровенными вырезами.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite