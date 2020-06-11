ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Так ідеальна: Алессандра Амбросіо красується на обкладинці відомого глянцю в крихітному бікіні

Lite » Мода 11.06.2020 - 21:28
Так ідеальна: Алессандра Амбросіо красується на обкладинці відомого глянцю в крихітному бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала нову обкладинку

Алессандра Амбросіо – до сьогодні одна з найпопулярніших моделей у світі, незважаючи на те, що покинула «ангельський» пост Victoria's Secret дуже давно. 39-річну модель можна побачити на обкладинках найкращих глянцевих журналів і в шоу іменитих дизайнерів. Особливо фотографи та стилісти люблять проводити з бразильською красунею зйомки на тлі океану. Таким чином, акцентуючи на досконалому тілі мами двох дітей. Цього разу вона стала героїнею нового номера грецької версії відомого глянцевого видання Elle.

Так ідеальна: Алессандра Амбросіо красується на обкладинці відомого глянцю в крихітному бікіні

Нова обкладинка дівчини (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала обкладинку в своєму мікроблозі, написавши грайливий підпис: «Літо як стан душі». Вона позує в крихітному бікіні чорного кольору, а також кислотно-зеленого відтінку светрі, який відкрив плоский животик знаменитої красуні. Доповнили образ сонцезахисні окуляри-авіатори і недбалий пучок на потилиці. Шанувальники дівчини, яких у неї більше 10 мільйонів, відреагували, як завжди, бурхливо. Вони засипали красуню приємними фразами, називаючи Алессандру найкрасивішою в світі: «Вау», «Ти прекрасна», «Ідеально», «Чудова», «Ти так прекрасна і так ідеальна»...

Так ідеальна: Алессандра Амбросіо красується на обкладинці відомого глянцю в крихітному бікініАлессандра не може жити без океану (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, за останній час Амбросіо знялася для багатьох видань, включаючи іспанський та французький Elle. Фото і відео зі зйомок – улюблена частина контенту фоловерів зірки. Нещодавно вона продемонструвала «майстер-клас», як позувати в купальниках. Відео стане в нагоді влітку всім дівчатам! Спекотна красуня позує на тлі води, пальм і піску, підставивши своє звабливе тіло сонцю. Доповнили образ Алессандри легкий макіяж і волога укладка. Виглядає вона по-літньому засмаглою і щасливою.

До речі, з популярним модним виданням Алессандру пов'язує багато особистих моментів. Дівчинка, яка мріяла стати моделлю з дитинства, у віці 12 років вирушила у модельну школу. У 15 років вона здобула гучну перемогу в національному конкурсі Elite Model Look. Після цього юна зірка подіумів отримала перший контракт. А першою великою зйомкою для глянцевого видання стала фотосесія для журналу ELLE, тоді обличчя Амбросіо вперше з'явилося на обкладинці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся