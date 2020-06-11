Так ідеальна: Алессандра Амбросіо красується на обкладинці відомого глянцю в крихітному бікіні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала нову обкладинку

Алессандра Амбросіо – до сьогодні одна з найпопулярніших моделей у світі, незважаючи на те, що покинула «ангельський» пост Victoria's Secret дуже давно. 39-річну модель можна побачити на обкладинках найкращих глянцевих журналів і в шоу іменитих дизайнерів. Особливо фотографи та стилісти люблять проводити з бразильською красунею зйомки на тлі океану. Таким чином, акцентуючи на досконалому тілі мами двох дітей. Цього разу вона стала героїнею нового номера грецької версії відомого глянцевого видання Elle.

Нова обкладинка дівчини (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала обкладинку в своєму мікроблозі, написавши грайливий підпис: «Літо як стан душі». Вона позує в крихітному бікіні чорного кольору, а також кислотно-зеленого відтінку светрі, який відкрив плоский животик знаменитої красуні. Доповнили образ сонцезахисні окуляри-авіатори і недбалий пучок на потилиці. Шанувальники дівчини, яких у неї більше 10 мільйонів, відреагували, як завжди, бурхливо. Вони засипали красуню приємними фразами, називаючи Алессандру найкрасивішою в світі: «Вау», «Ти прекрасна», «Ідеально», «Чудова», «Ти так прекрасна і так ідеальна»...

Алессандра не може жити без океану (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, за останній час Амбросіо знялася для багатьох видань, включаючи іспанський та французький Elle. Фото і відео зі зйомок – улюблена частина контенту фоловерів зірки. Нещодавно вона продемонструвала «майстер-клас», як позувати в купальниках. Відео стане в нагоді влітку всім дівчатам! Спекотна красуня позує на тлі води, пальм і піску, підставивши своє звабливе тіло сонцю. Доповнили образ Алессандри легкий макіяж і волога укладка. Виглядає вона по-літньому засмаглою і щасливою.

До речі, з популярним модним виданням Алессандру пов'язує багато особистих моментів. Дівчинка, яка мріяла стати моделлю з дитинства, у віці 12 років вирушила у модельну школу. У 15 років вона здобула гучну перемогу в національному конкурсі Elite Model Look. Після цього юна зірка подіумів отримала перший контракт. А першою великою зйомкою для глянцевого видання стала фотосесія для журналу ELLE, тоді обличчя Амбросіо вперше з'явилося на обкладинці.

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Автор: Lite