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Ідеально на літо: Алессандра Амбросіо демонструє трендове фарбування сезону

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 19:33
Ідеально на літо: Алессандра Амбросіо демонструє трендове фарбування сезону
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель змінила стиль

Алессандра Амбросіо – справжній трендсеттер. По мікроблогу 39-річної красуні легко відслідкувати останні тенденції у всіх сферах краси. Кілька годин тому вона продемонструвала, як змінила зачіску до нового пляжного сезону, внісши в неї воістину легку «літню» нотку.

Новим фарбуванням знаменита модель похвалилася у своєму мікроблозі в сторіз. Алессандра нарешті після місяців «ув'язнення» побувала у улюбленого майстра. Перукар порадив екс-«ангелу» Victoria's Secret нічого не змінювати кардинально, а лише додати світлі відблиски. Вийшло свіжо і незвично. Сама Амбросіо досі не може намилуватися новим відтінком, знімаючи все нові відео для шанувальників. «Я чекала кілька місяців і ось, нарешті, отримала літні відблиски від мого кращого колориста», – написала популярна модель. Беремо на замітку!

Ідеально на літо: Алессандра Амбросіо демонструє трендове фарбування сезонуНова зачіска Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, модель вже багато років не зраджує своєму природному кольору, лише додаючи різні відтінки. Те ж саме стосується і довжини: фірмова укладка дівчини – пляжні хвилі довжиною трохи нижче плечей, які ідеально підходять до способу життя відомої любительки океану.

Варто відзначити, що 11-річна дочка Алессандри – Аня Луїза – успадкувала не тільки виразні риси обличчя і струнке тіло зіркової мами, але і її відтінок волосся. На карантині, коли Амбросіо довелося бути з природним кольором, подібність між двома красунями стала ще більш помітною. Не дивно, що в мережі дівчинці «пророкують» славу моделі.

Ідеально на літо: Алессандра Амбросіо демонструє трендове фарбування сезонуМодель з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також дівчинка, як і Алессанда, любить вести свій блог в мережі Instagram. Правда, аккаунт контролюють батьки дівчинки. Тим не менш, вона запостила вже безліч фото, які підкреслюють її незвичайну зовнішність і грайливий характер. Що ж, як мінімум, на популярність в соцмережах вона точно може розраховувати!

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Автор: Lite

Теги Новини України модель
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