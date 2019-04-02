Чорна пантера: Надя Дорофєєва заворожила образом у total black

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захопила яскравим макіяжем

Надя Дорофєєва звикла завжди бути "на стилі" - не важливо повсякденний це стріт-стайл образ або сценічне вбрання. Сміливі поєднання, оригінальні рішення і експерименти зі стилем – ось головні складові її луків, які шанувальники давно вже охарактеризували як "окремий вид мистецтва". Так, Надя вразила черговим аутфітом в трендовому нині монохромі – чорному комбінезоні з блискавками і топі в тон. Відповідне фото з'явилося в Instagram співачки.

Артистка показала вбрання, у якому виступила в Одесі в рамках всеукраїнського туру гурту "Время и стекло". Вона зробила селфі в оригінальному комбінезоні, під яким виднівся топ. Монохромний total black розбавляли білий годинник на руці співачки і срібна прикраса на шиї.

В макіяжі Надя вирішила зробити акцент на очі – яскраво-помаранчева підводка, нюдовая кавова помада та ідеально рівний тон обличчя. Її волосся з ефектом легкої недбалості лише доповнило зухвалий молодіжний образ.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Який безлад в моїй голові", - залишила послання англійською мовою знаменитість.

Фото і стиль Наді припали до смаку її шанувальникам. Вони захопилися умінням співачки виглядати чудово.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Тобі дуже так іде", "Клас, красуня", "Black sex", "Стиль просто бомба", "Шикарна", "Чорна пантера", "Богиня краси", "Сама-Сама стильна", "Дуже класний образ", "Надюша, такий образ, це ж просто кайф", – написали коментатори.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва поділилася фото в класичному тренчі з оригінальними написами від українського бренду.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу романтичним образом в довгій сукні з дрібним квітковим принтом.