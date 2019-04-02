ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорна пантера: Надя Дорофєєва заворожила образом у total black

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2019 - 16:05
Чорна пантера: Надя Дорофєєва заворожила образом у total black
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка захопила яскравим макіяжем

Надя Дорофєєва звикла завжди бути "на стилі" - не важливо повсякденний це стріт-стайл образ або сценічне вбрання. Сміливі поєднання, оригінальні рішення і експерименти зі стилем – ось головні складові її луків, які шанувальники давно вже охарактеризували як "окремий вид мистецтва". Так, Надя вразила черговим аутфітом в трендовому нині монохромі – чорному комбінезоні з блискавками і топі в тон. Відповідне фото з'явилося в Instagram співачки.

Артистка показала вбрання, у якому виступила в Одесі в рамках всеукраїнського туру гурту "Время и стекло". Вона зробила селфі в оригінальному комбінезоні, під яким виднівся топ. Монохромний total black розбавляли білий годинник на руці співачки і срібна прикраса на шиї.

В макіяжі Надя вирішила зробити акцент на очі – яскраво-помаранчева підводка, нюдовая кавова помада та ідеально рівний тон обличчя. Її волосся з ефектом легкої недбалості лише доповнило зухвалий молодіжний образ.

Чорна пантера: Надя Дорофєєва заворожила образом у total black

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Який безлад в моїй голові", - залишила послання англійською мовою знаменитість.

Фото і стиль Наді припали до смаку її шанувальникам. Вони захопилися умінням співачки виглядати чудово.

Чорна пантера: Надя Дорофєєва заворожила образом у total black

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Тобі дуже так іде", "Клас, красуня", "Black sex", "Стиль просто бомба", "Шикарна", "Чорна пантера", "Богиня краси", "Сама-Сама стильна", "Дуже класний образ", "Надюша, такий образ, це ж просто кайф", – написали коментатори.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва поділилася фото в класичному тренчі з оригінальними написами від українського бренду.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила мережу романтичним образом в довгій сукні з дрібним квітковим принтом.

Чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте Надя Дорофєєва у відвертому вбранні шокувала брутальною витівкою
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся