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Легендарний актор оцінив стан українського кіно

Lite » Зірки 31.10.2018 - 22:44
Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)
Богдан Бенюк (фото: facebook.com/Богдан Бенюк)

Богдан Бенюк вважає, що останнім часом в українському кінематографі відбуваються зміни на краще

В українському кінематографі останнім часом відбуваються позитивні зрушення і зміни на краще. Про це заявив легендарний актор, Народний артист України Богдан Бенюк.

"Я був присутнім на багатьох фестивалях - і короткого метру, і повного метру - нових українських фільмів. З’явилися нові імена, нові режисери і актори, вони піднімають неймовірно цікаві теми. І, що найцікавіше, що теми дуже різнопланові, найрізноманітніші. Навіть коли я сидів у залі, і мені щось не подобалося, я через певний час ловив себе на тому, що треба пройти і побачити все, мати цілий розгорнутий спектр тем, які мають підніматися нашими молодими кінематографами. І вони це роблять", - сказав артист під час спілкування з українцями під час чату на "Главреді".

Легендарний актор оцінив стан українського кіно

Богдан Бенюк (фото: wikipedia.org/VADIM CHUPRINA)

При цьому Бенюк визнав, що жителі нашої країни рідко ходять у кінотеатри на такі картини.

"Єдина біда в тому, що ми не бачимо цих фільмів. Ми не звикли ходити в кінотеатри на такі фільми. Ми відучилися ходити в кіно. А якщо показувати такі стрічки в кіно, і люди ходитимуть на такі картини, то будуть і українські сеанси, і величезна кількість фільмів, які треба буде дивитися. Є просто суперові картини! Тому - відродження українського кіна є", - резюмував Богдан Михайлович.

До речі, стало відомо, яка українська документалка побореться за "Оскар" в цьому році.

Раніше ми писали, що в Києві презентували романтичну комедію "DZIDZIO Перший Раз".

Відео: РБК-Україна

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