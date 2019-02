Леді-вамп: Тіна Кароль продовжує спокушати фанів новим образом з Голос країни

У новому образі особливо добре продумані деталі

Тина Кароль в последнее время буквально вскружила головы поклонников целой серией порой откровенных, порой задумчивых, но всегда ярких образов. Иногда фанаты критиковали Кароль и все же не один fashion-лук не оставил равнодушным.

Теперь же Кароль интригует поклонников закулисьем съемок нового выпуска популярного шоу Голос країни, в рамках которого исполнительница является членом жюри (вместе с Потапом и Дан Баланом). Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала всего несколько эффектных фото, на которых показывает детали своего стильного аутфита.

На Тине – клетчатое платье с кокетливой молнией в районе декольте от любимого бренда the Coat by Katya Silchenko. К слову, ранее ведущая проекта Голос країни Катя Осадчая также показывала поклонникам свой новый образ. И также в летнем платье the Coat. Советуем рассмотреть внимательнее ее воздушный лук.

Вернемся же к Тине Кароль. На ножках певицы – оригинальные босоножки с эластичной резинкой от бренда FENDI.

Тина Кароль во время съемок нового выпуска Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Однако больше всего внимания привлекает женственная ретро-укладка Тины. Волосы аккуратно уложены на одну сторону и немного завиты крупными волнами. Из декора - две милые красные заколки.

В макияже акцент сделан на глаза и, конечно же, губы исполнительницы. Только вот на этот раз вместо узнаваемой алой помады Тина использовала более приглушенный цвет.

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый выход на фан-страничке в сети instagram:

"Очень красивая и стильная"

"Красота в деталях"

"Клеопатра"

"Крутой образ"

Напомним, что до этого Тина Кароль опубликовала поистине превосходный портрет, на котором пронзительно с легкой улыбкой смотрит в камеру. 34-летняя певица пленила своей красотой и тонкими чертами лица.

