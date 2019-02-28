Прекрасна фіалка: Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті

Катя Осадча (фото: nstagram.com/kosadcha)

В кадрі з дружиною також з'явився Юрій Горбунов

Катя Осадча – одна з найстильніших українських телеведучий. Засновниця і незмінна ведуча програми "Світське життя" часто радує своїх шанувальників не тільки химерними капелюшками, але і модними образами. В яких завжди знаходять місце останні тренди.

На даний момент активно проходять зйомки нового сезону шоу Голос країни, де 35-річна Катя Осадча є ведучою закулісних зйомок. І хоча новий випуск глядачі побачать тільки на вихідних, телеведуча вже зараз похвалилася новим образом.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча, яка раніше зворушливо привітала маму з днем народження, опублікувала цілу серію фото і відео, на яких позує в повітряному літньому платті від українського бренду the Coat by Katya Silchenko. Напівпрозоре бузкове плаття довжини міді з нової колекції весна-літо 2019 неймовірно витончене і жіночне. Декороване рюшами, зібраними в районі лівого плеча у вигляді квітки.

Романтична Катя Осадча на зйомках нового випуску Голос країни (кадр з відео: instagram.com/kosadcha)

"Фіалка розцвіла" – так кумедно звучить підпис до фото. Це фраза з приспіву відомої пісні групи KAZKA (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що на сайті бренду the Coat є аналогічна модель сукні, тільки жовтого кольору. Вартість – $ 750.

Також Катя Осадча опублікувала спільне фото зі своїм чоловіком Юрою Горбуновим, який також є ведучим шоу Голос країни. До речі, відзначимо, що зовсім недавно (18 лютого) пара відзначила день народження свого спільного сина. Вані виповнилося два роки. Осадча приготувала до свята домашній торт, прикрасивши його фруктами та шоколадною крихтою. Виглядає дуже апетитно.

Катя Осадча та Юрій Горбунов за лаштунками Голос країни (фото: instagram.com/kosadcha)

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, до цього Катя Осадча захопила фанів сонячним весняним фото з мімозами.

Також телеведуча несподівано з'явилася в образі зі спокусливим декольте.