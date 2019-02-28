Втілення ніжності: Тіна Кароль зачарувала мережу пронизливим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка полонила шанувальників своєю красою і глибоким поглядом

Відома співачка Тіна Кароль змінює образи як рукавички, і кожен з них ідеально походить поп-діві, роблячи її неперевершеною. Витончена спокусниця в прозорій сукні, зваблива красуня у піджаку на голові тіло, або чуттєва леді в сукні з мереживами і пікантним декольте. На новому знімку, який з'явився в Instagram, знаменитість зображена в одязі від українського дизайнера, а її пронизливий погляд запав шанувальникам прямо в душу.

Тіна обрала для фотосесії світло-коричневий піджак від бренду Аrtemklimchuk. Макіяж зірки був традиційно з акцентом на губи - привабливі уста з фірмовою червоною помадою, пастельні тіні на повіках, ідеально рівний тон обличчя і легкий, ледь вловимий оку рум'янець.

Шанувальники не змогли пройти повз ніжне портретне фото зірки і стали активно коментувати її чарівний образ.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"На Вас можна дивитися вічно. Красуня!", "Чарівно!", "Дуже красива жінка", "Тіна, ви прекрасні", "Ви дуже красива і чарівна", "Ти - глибина і висота", "Силует чистої краси", "Дуже і Дуже гарна, правда. Зачарувала безліч сердець своєю красою", - підкреслювали прихильники.

Раніше Тіна Кароль розбурхала мережу знімком з максимальним декольте, подчеркнувшем її шикарну груди.

До слова, магнетичне фото Тіни Кароль у дзеркала викликало фурор серед її шанувальників.

Відео: РБК-Україна