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Оля Полякова захопила "ногами від вух" в ультра короткій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 16:12
Оля Полякова захопила "ногами від вух" в ультра короткій сукні
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова з'явилася на публіці в цьому образі двічі

Оля Полякова вміє приємно дивувати шанувальників своїми супер яскравими виходами. Не стала винятком і поява Королеви ночі в суперфіналі шоу "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Зазначимо, що Полякова – одночасно одна з ведучих і експертів популярного проекту. Фінальний ефір вийде на екрани вже в цю суботу, 27 квітня, о 21:00.

Для фіналу Полякова вибрала дуже яскравий і ефектний образ – як завжди, у своєму стилі. Так, перед камерами співачка сяяла в екстремально короткому платті насиченого зеленого кольору "під хамелеон", який переливається відтінками синього на світлі.

Мало того, що сукня довжини міні, вона також прикрашена величезним бантом на талі, а також не менш ефектний довгий шлейф, що надає образу в цілому витонченості.

Оля Полякова

Оля Полякова (фото: ТК "Україна")

Однак головна "родзинка" образу – звичайно ж, довгі і стрункі ніжки Полякової. І вибране плаття як не можна краще підкреслює фігуру української виконавиці.

Екстравагантне плаття Оля Полякова доповнила класичними лаковими човниками чорного кольору. Завершили образ співачки сережки у формі метеликів, кільце з об'ємним зеленим каменем і голлівудська зачіска. У такому вбранні Оля виглядає святково і розкішно.

Оля Полякова захопила &quot;ногами від вух&quot; в ультра короткій сукні

До речі, зазначимо, що сьогодні, 25 квітня, в центрі Києва відбулося відкриття "зірки" Олі Полякової на спеціальній алеї. Цю подію співачка відвідала разом зі своєю старшою донькою – 14-річною Машею. А ось перед камерами співачка сяяла у вже знайомому сукня "хамелеон". Так що на відео його можна розглянути більш детально.

Відповідні ролики були опубліковані в twitter-акаунті блогу MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зачарувала витонченою фігурою в розкішному платті. Телеведуча також показала свій образ для фіналу проекту "Дивовижні люди". На Єфросиніній - вечірнє плаття синього кольору, усипане паєтками.

Також до цього Оля Полякова захопила мережу розкішною фігурою в "сукні-кольчузі".

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