Латексні велосипедки і "човники" зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

Епатажна і провокаційна співачка MARUV (Анна Корсун) вміє здивувати шанувальників, які завжди очікують від неї свіжу порцію одкровень. Її образи на сцені і для фотосетів завжди ефектні і запам'ятовуються, а сама вона з легкістю перевтілюється з чуттєвої спокусниці у фатальну і владну леді в латексі. Новий лук знаменитості також був виразним і сміливим. Фото MARUV зі зйомок у новому випуску програми "Без паніки" на каналі "Україна" з'явилися в Instagram.

На кадрах Ганна позує в компанії ведучих – шоумена Олександра Скічка, психолога Наталії Холоденко і гумористів Сергія Середи і Вадима Новицького.

Співачка прийшла в студію в картатому чорно-білому подовженому піджаку оверсайз, латексних велосипедках, шкарпетках і туфлях з "зебровым" принтом. Вона доповнила свій образ сонячними окулярами в масивній білый пластикоый оправі.

MARUV (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Також MARUV обрала ефектний макіяж – чорні стрілки, червоні губи, бездоганний тон шкіри - і виразний червоний манікюр.

MARUV в студії програми "Без паніки" (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Її волосся гладко зачесане у стильну зачіску з модним "з мокрим ефектом", а в якості прикрас зірка вибрала довгі сережки з великими намистинами-перлинами.

MARUV в студії програми "Без паніки" (фото: instagram.com/vadiknovitskii)

Вона повеселилася в студії разом з ведучими і навіть скористалася підручними засобами – мухобійкою і черпаком, яким била по каструлі, одягненый на голову ведучого Олександра Скічко.

Нагадаємо, що випустив новий гарячий кліп на пісню Mon Amour, записану у співпраці з швейцарським діджеєм Mosimann.

До речі, провокативна MARUV розбурхала пікантним фото на стільці.

Раніше MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.