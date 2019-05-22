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Латексні велосипедки і "човники" зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2019 - 14:57
Латексні велосипедки і "човники" зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка повеселилася разом з популярними телеведучими

Епатажна і провокаційна співачка MARUV (Анна Корсун) вміє здивувати шанувальників, які завжди очікують від неї свіжу порцію одкровень. Її образи на сцені і для фотосетів завжди ефектні і запам'ятовуються, а сама вона з легкістю перевтілюється з чуттєвої спокусниці у фатальну і владну леді в латексі. Новий лук знаменитості також був виразним і сміливим. Фото MARUV зі зйомок у новому випуску програми "Без паніки" на каналі "Україна" з'явилися в Instagram.

На кадрах Ганна позує в компанії ведучих – шоумена Олександра Скічка, психолога Наталії Холоденко і гумористів Сергія Середи і Вадима Новицького.

Співачка прийшла в студію в картатому чорно-білому подовженому піджаку оверсайз, латексних велосипедках, шкарпетках і туфлях з "зебровым" принтом. Вона доповнила свій образ сонячними окулярами в масивній білый пластикоый  оправі.

Латексні велосипедки і &quot;човники&quot; зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

MARUV (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Також MARUV обрала ефектний макіяж – чорні стрілки, червоні губи, бездоганний тон шкіри - і виразний червоний манікюр.

 

MARUV в студії програми "Без паніки" (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Її волосся гладко зачесане у стильну зачіску з модним "з мокрим ефектом", а в якості прикрас зірка вибрала довгі сережки з великими намистинами-перлинами.

Латексні велосипедки і &quot;човники&quot; зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

Латексні велосипедки і &quot;човники&quot; зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

Латексні велосипедки і &quot;човники&quot; зі шкарпетками: MARUV епатувала новим образом

MARUV в студії програми "Без паніки" (фото: instagram.com/vadiknovitskii)

Вона повеселилася в студії разом з ведучими і навіть скористалася підручними засобами – мухобійкою і черпаком, яким била по каструлі, одягненый на голову ведучого Олександра Скічко.

Нагадаємо, що випустив новий гарячий кліп на пісню Mon Amour, записану у співпраці з швейцарським діджеєм Mosimann.

До речі, провокативна MARUV розбурхала пікантним фото на стільці.

Раніше MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.

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