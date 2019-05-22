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Латексные велосипедки и "лодочки" с носками: MARUV эпатировала новым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2019 - 14:57
Латексные велосипедки и "лодочки" с носками: MARUV эпатировала новым образом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица повеселилась вместе с популярными телеведущими

Эпатажная и провокационная певица MARUV (Анна Корсун) умеет удивить поклонников, которые всегда ожидают от нее свежую порцию откровенностей. Ее образы на сцене и для фотосетов всегда эффектные и запоминающиеся, а сама она с легкостью перевоплощается из чувственной соблазнительницы в роковую и властную леди в латексе. Новый лук знаменитости также был выразительным и смелым. Фото MARUV со съемок в новом выпуске программы "Без паники" на канале "Украина" появились в Instagram.

На кадрах Анна позирует в компании ведущих – шоумена Александра Скичко, психолога Натальи Холоденко и юмористов Сергея Середы и Вадима Новицкого.

Певица пришла в студию в клетчатом черно-белом удлиненном пиджаке оверсайз, латексных велосипедках, носках и туфлях с "зебровым" принтом. Свой образ она дополнила солнечными очками в массивной белой пластикой оправе.

Латексные велосипедки и &quot;лодочки&quot; с носками: MARUV эпатировала новым образом

MARUV (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Также MARUV предпочла эффектный макияж – черные стрелки, алые губы, безупречный тон кожи - и выразительный красный маникюр.

 

MARUV в студии программы "Без паники" (фото: instagram.com/bezpanikiofficial)

Ее волосы были гладко зачесаны в стильную прическу с модным "с мокрым эффектом", а в качестве украшений звезда выбрала длинные серьги с крупными бусинами-жемчужинами.

Латексные велосипедки и &quot;лодочки&quot; с носками: MARUV эпатировала новым образом

Латексные велосипедки и &quot;лодочки&quot; с носками: MARUV эпатировала новым образом

Латексные велосипедки и &quot;лодочки&quot; с носками: MARUV эпатировала новым образом

MARUV в студии программы "Без паники" (фото: instagram.com/vadiknovitskii)

Она повеселилась в студии вместе с ведущими и даже воспользовалась подручными средствами – мухобойкой и черпаком, которым била по кастрюле, надетой на голову ведущего Александра Скичко.

Напомним, что выпустил новый горячий клип на песню Mon Amour, записанную  в сотрудничестве с швейцарским диджеем Mosimann.

Кстати, провокативная MARUV взбудоражила пикантным фото на стуле.

Ранее MARUV побывала в Монако, где посетила казино и даже ушла с выигрышем, а также показала аппетитные формы  в купальнике с трендовым принтом.

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