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Квест з старожитностями: Потап у деталях розповів, як зробив пропозицію Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 15:28
Квест з старожитностями: Потап у деталях розповів, як зробив пропозицію Каменських
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потап грунтовно підготувався до важливого етапу

23 травня Потап і Настя Каменських зіграли пишне весілля, яке відвідали ледь не всі зірки українського шоу-бізнесу. Тривалий час ні Потап, ані Настя не розповідали журналістам, як же сталося те найважливіше - пропозиція руки і серця, коли прозвучало заповітне "так" від Насті. У програмі "ЖВЛ" Потап розповів подробиці підготовки.

Так, Потап пояснив, через що вони з Настею вирішили нарешті зізнатися в своїх відносинах. Зазначимо, що пара довгий час зустрічалася і жила разом, однак про це ніхто не знав. Адже зі своєю екс-дружиною Іриною Горовою Потап розлучився ще в 2014 роціі. Але про це потім 5 років ніхто не знав!

“Дуже хотілося розповісти, тому що ми грали в гру - нікому нічого не розповідаємо. Ми зробили вечірку і весілля для себе", - каже Потап.

Більш того, Потап вперше розповів, як зробив пропозицію своїй коханій Насті Каменських. Як з'ясувалося, репер організував своєрідний "квест".

“Я їй сказав, що коли будувався будинок, в ямі для фундаменту щось знайшли - якусь стародавню скриньку. Я кажу: "Настя, ти ж любиш всяку старовину, давай подивимося"... Ось я купив скриньку, туди поклав кільце. А вона все не дочекається, каже, що ж там знайшли. Я кажу, я не знаю, давай заїдемо на будівництво і подивимося... Вона дістає, відкриває, а там обручка, Я стаю на коліно. Дуже хвилювався, дуже! Вона сказала "так", і ми розписалися. Щоб Потапу і Насті розписатися в Києві, щоб про це ніхто не дізнався... Але ми це зробили" - трохи плутано і хвилююче розповідає Потап.

У відвертому інтерв'ю Потап розповів, як зробив пропозицію Насті Каменських

Нагадаємо, до цього Потап відверто розповів про жорсткі сварки з Каменських. За словами артиста, були моменти, коли Каменських називала написані ним пісні "лай*ом".

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