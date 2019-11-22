"Та хто ти така?!" Потап відверто розповів про жорсткі сварки з Каменських

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/realpotap)

За словами Потапа, дует з Настею був кілька разів на межі зникнення

Потап відверто розповів, як сварився з Настею Каменських в період існування дуету Потап і Настя. За словами українського репера, Настя називала його музику "лай*ом". Про це виконавець розповів в інтерв'ю програмі "ЖВЛ". З кожним днем після заснування колективу (2006 рік) популярність групи стрімко зростала. Однак разом з популярністю зростала і ненависть Потапа і Насті один до одного.

"Вона говорила: "Це лай*о, я не буду співати". Так і казала такими словами. На мою музику! А я автор, я вже відомий. Ти хто така, щоб таке говорити?" - згадує про досить жорсткі конфлікти Потап з Настею.

Однак колектив був надто розкручений і приносив чимало грошей, щоб його закривати. Вони продовжували давати концерти, але жили в різних готелях!

“Зараз всі наші українські артисти всі разом не можуть зрівнятися з дуетом Потап і Настя! Потап і Настя заробляли удвічі більше, ніж український шоу-бізнес разом", - запевняє Потап.

При цьому Потап зізнається, гроші змінили його в той момент. У артиста з'явилася зіркова хвороба.

“Була зіркова хвороба. Почав звертатися нешанобливо".

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Більше того, кілька разів існування дуету висіло на волосині. Вперше це сталося після трьох років з моменту заснування Потапа і Насті, коли в Каменських закінчувався контракт.

“Вона хотіла йти взагалі в сольну кар'єру. А я хотів щоб вона вже пішла, а вона у мене в горлі вже. Але в момент, коли вона йшла, щось у мене в серці бах - за спиною у мене її хотіли переманити всольний проект. А вона прийшла до мене і сказала: "Ти знаєш, мене хочуть переманити, я хочу з тобою поділитися". Ось вона чесна! Як мінімум це заслуговує поваги", - розповідає Потап.

На щастя, тоді Настя не пішла. Проте вже через пару років все внов було на межі через сварки Потапа і Каменських.

“Якось ми з Настею посварилися... Але я не зміг її відпустити. Щось у мене в серце стислося, так боляче стало. Що я сам собі сказав: Якщо тобі так боляче, значить ти не хочеш відпускати її як жінку. І я повертав її довго і повернув".

У 2017 році Потап і Настя оголосили про призупинення дуету. На це була важлива причина - обидва хотіли спробувати себе у сольній кар'єрі.

"Коли ми вже писали пісню "Ядовитая", я відчув, що ми дуже пробуксоввуємо в матеріалі. І Настя з самого початку була сольною співачкою. Це було зроблено заради Насті і мене. Я б ніколи не випустив сольні проекти".

У відвертому інтерв'ю Потап розповів, як зробив пропозицію Насті Каменських

Нагадаємо, що під час минулого "Вечора прем'єр" Настя приємно здивувала шанувальників. Адже на сцену з нею вийшла мама Лідія Каменських і хрещена Алла Кудлай. Вони виконали іронічну пісню "Подруга" про жіночу дружбу, яку Настя подарувала мамі на день народження. Автором слів і музики виступив її чоловік Олексій Потапенко (Потап).