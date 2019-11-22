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Каменських розсекретила миле прізвисько Потапа і поділилася величезною радістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 14:56
Каменських розсекретила миле прізвисько Потапа і поділилася величезною радістю
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася своїми досягненнями

Настя Каменських і Потап, здається, нерозлучні. Коли співачка захотіла будувати сольну кар'єру, продюсер допомагав їй порадами та побажаннями, супроводжував під час ділових поїздок за кордон і радів її досягненням, як своїм. Нещодавно пара повернулася з Мексики – закохані встигли і відпочити, і плідно попрацювати, підкорюючи радіостанції з новим хітом-мільйонником від NK – "ELEFANTE". Настя вирішила поділитися враженнями та розповісти про досягнення за кордоном в ефірі радіостанції "Хіт-ФМ".

Зірка назвала топ-3 найбільш значущих подій, які сталися під час поїздки в Мехіко.

"Перше – вийшла моя пісня і заполонила радіостанції. Зараз вона вийшла на друге місце на радіостанціях по всіх Штатах і Канаді. Це глобал-маркет! Друге – всі радіостанції та теле-ефіри, на яких я була. І третє, найголовніше, - ми всією командою NK team зрозуміли, побачили і відчули запах нашого латиноамериканського "Греммі", - похвалилася зірка.

Каменських розсекретила миле прізвисько Потапа і поділилася величезною радістю

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Настя і Потап вже встигли кілька разів відсвяткувати мільйонні перегляди кліпу на пісню "ELEFANTE" на Youtube, а зараз ця позначка досягла 10 млн. Співачка розповіла, що репер є автором треку і повідала про підтримку коханого чоловіка у творчих починаннях.

"Для мене це меджик. Олексій – автор цієї пісні. Для нього підкорювати світ своїм творінням – це дуже круто. Він мене дуже підтримує. Незважаючи на те, що у нього своя компанія, свої турботи. Він як мій чоловік повірив у мою ідею!" - розповідає Настя.

Каменських розсекретила миле прізвисько Потапа і поділилася величезною радістю

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Артистка зізналася, як лагідно звертається до коханого чоловіка. "Я його називаю "мій хлопчик". Але він дуже-дуже високий, тому ще ведмежа", - з посмішкою зізналася співачка.

Раніше Настя Каменських підкорила спокусливим образом у шкіряній спідниці – вбрання підкреслило хвилюючі вигини співачки.

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