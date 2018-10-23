"Купальник з мене злітає повністю": Нікітюк згадала про незручну ситуацію на "Орле и Решке"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча також розповіла про боротьбу з внутрішніми табу

Леся Нікітюк зізналася, що якось під час зйомок популярного тревел-шоу "Орел и Решка", де вона була ведучою, вона випадково "засвітила" свої принади перед операторами знімальної групи. Про курйоз Нікітюк пригадала під час ексклюзивного інтерв'ю РБК-Україна.

Так, на питання, чи вважає Леся себе дівчиною без комплексів, телеведуча відзначила: "Хто мене знає, той в курсі, що незручні ситуації зі мною трапляються постійно".

"Наприклад, режисер і оператор знімають мій стрибок у воду на Бора-Бора. Вони вже знаходяться у воді, а я стрибаю з катера. А так як я майстер спорту з плавання і стрибати вмію, то занурення виявляється настільки ефектним, що купальник з мене злітає повністю! І всю цю "оголенку" бачать не тільки камбали зі скатами, але і знімальна група! Скажу відразу — кадр видалили", — ділиться враженнями Нікітюк.

При цьому ведуча наголосила, що певні "внутрішні табу" у неї є, але вона намагається з ними боротися.

"Ніколи не могла подумати, що знімуся в еротичній фотосесії для журналу XXL. Я дуже категорична до собі й своєї фігури. Але іноді хочеться ризикнути. Все, що ви бачите в цьому журналі — результат саме такого кроку. Не хочеться жаліти у 50 років, що колись у молодості відмовила крутому журналу через упередженість. Але тоді, пам'ятаю, дуже хвилювалася з приводу результату і того, як мене сприйме читач в такому пікантному й незвичному амплуа", — каже Леся.

Зазначимо, що Леся Нікітюк знялася для чоловічого журналу XXL (грудень 2016).

Відверта Леся Нікітюк для XXL (фото: xxl.ua)

Нагадаємо, що 21 жовтня пройшов уже дев'ятий ефір Танців з зірками 2018. В черговий раз пара Нікітюк-Єжов отримала досить низький бал від журі. Після ефіру Леся Нікітюк закликала шанувальників обговорити її оцінки на Танцях з зірками.

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Повний варіант інтерв'ю з Лесею Нікітюк.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)