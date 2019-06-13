Лялечка! Зірка "Орла і Решки" звабила образі в сітчастих панчохах

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Ведуча розповіла про швидкоплинність мрії

Поопулярна телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка. Морський сезон" Аліна Астровська зачаровує шанувальників багатогранністю своїх талантів. Дівчина не тільки вміє захопити глядачів розповідями про різні країни і віддалені куточки землі, вона пише проникливі вірші та пісні. Плани у дівчини – наполеонівські. Вона вже вирішила за літо освоїти основи акторської професії і вііддвідати тренінги по психології і особистісному зростанню. Втім, Аліна обожнює мріяти, про що вона написала на сторінці в Instagram.

Ведуча супроводила мотивуючий текст про заповітні мрії не менш ефектними знімками. На фото дівчина позує в сітчастих панчохах, кофті і спідниці. Кадри вийшли одночасно чуттєвими і естетичними.

На одному зі знімків вона мрійливо вдивляється вдалину, на іншому – позує, спокусливо закусивши губу.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Мрія, вона ж така полохлива, тільки починаєш її вожделіють, перестає виконуватися! Як з моїм улюбленим котом Шредінгера. Головне не зациклюватися, а дати чарівництву статися!" - вважає Аліна.

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники по достоїнству оцінили фотосесії дівчини, помітивши навіть дрібні деталі. Вони захоплювалися її зовнішністю і умінням подати себе.

"Красуня", "Так, чого ж приваблива, сексуальна, не роздягаючись", "Сама красива, сама розкішна дівчина на світі", "Лялечка", "Шикарна", "Найчарівніша!", "Мммм, сіточка...", "Яка ж ви незвичайна!", "Дуже атмосферно!", "Казкова!" - писали комменатори.

Раніше Аліна Астровська показала фото в купальнику. На знімку вона плаває у прозорої бірюзовій води, насолоджуючись стихією.

До речі, Аліна Астровська захопила пластикою і гнучкістю в імпровізованому танці.