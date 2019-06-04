"Русалка, ти створюєш хвилі": зірка "Орла и Решки" показала ідеальні форми в купальнику

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровська також розповіла, як ледь не потонула в дитинстві

Аліна Астровська похвалилася черговою екзотикою. Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел і Решка" показала сонячні і неймовірно привабливі фото з острова Боракай (Філіппіни). Зазначимо, що тут проходили зйомки "Орла і Решки". Екзотичний випуск вийшов ще у квітні цього року. Проте поділитися соковитими кадрами українська красуня вирішила зараз. Та й привід знайшовся. Так, напередодні активного відкриття плавального сезону Астровська розповіла шанувальникам, як вчилася плавати.

При цьому свій пост Аліна супроводила двома незвичайними знімками, зробленими у воді. Астровська позує по пояс у воді в блакитному закритому купальнику. Тим не менше це не заважає розглянути її спортивну і буквально ідеальну фігуру.

Також Аліна трохи налякала шанувальників. З'ясувалося, що в дитинстві вона ледь не потонула. І було це кілька разів.

"Плавати я навчилася досить пізно - років у 8м! І це було швидше схоже на "не потонути" , ніж отримати задоволення від процесу! Мій стиль називався – поплавок, від слова #попа - вона те й діло стирчала на поверхні, поки мої руки всіма способами веслували з хмарою бризок. Пару раз тонула в річці з сильною течією, але як бачите, все закінчилося добре. Чому пару? Є чудо атракціон з дитинства #тарзанка і радість шубовснути з розгону в воду не зупиняла навіть небезпечна течія", - ділиться спогадами Астровська.

Струнка Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Потім боролася зі страхом глибини! Особливо в тих водоймах, де вода не така прозора, як на цьому фото. Фантазія малювала різних чудовиськ, а у дворі ходила байка про величезних сомів, які тягнуть на дно людей, пікніки набували флер хорору (хоча в дитинстві я не знала цього слова!)", - продовжує Аліна.

За словами дівчини, багато чого в її житті вирішив дайвінг. Саме цей вид спорту змусив переосмислити ставлення до води.

"З морем і океаном в моєму випадку допоміг #дайвінг (хоч я його так і не полюбила за всі мої сезони). Але коли ти знайомишся з підводним світом і хоч трохи відкриваєш для себе це царство, плавати стає за щастя!.. Люблю пірнати з маскою, у мене це чудово виходить без спорядження, є велика мрія почати займатися фрідайвом", - підсумувала ведуча "Орла і Решки".

Струнка Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники Астровської поспішили засипати її захопленими відгуками:

Відпад! Дуже круті фото!

Сьогодні ти русалка, ти створюєш хвилі))

Красуня!

Шикарні фотки! Купальник дуже вам йде, Аліна! І ракурс з бірюзовою водою фантастика!

Аліна! Фото заворожують!

Нагадаємо, раніше Астровська надихнула грандіозними планами на літо. У списку справ - йога на даху і навіть запис нового альбому.

Також до цього зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне. Телеведуча відверто висловилася про проблему, яка переслідує її багато років.