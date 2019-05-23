Йога на даху і новий альбом: зірка "Орла и Решки" надихнула грандіозними планами на літо

Нові сезони "Орла и Решки" також будуть
Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Аліна Астровська дуже детально розписала, чим планує зайнятися цим літом. Популярна телеведуча раптом "згадала" і зазначила, що літо стартує вже через лічені дні. Так що саме час складати графіки.
"Упс! Через 10 днів літо! І нехай останній рік, я з нього майже не їду, але це момент більше з дитинства, коли чекаєш з нетерпінням і у всіх навколо тотальне полегшення "фух! дочекалися!" Светри і пуховики відправляються на верхні полиці і ти такий легкий і готовий до всього, що може запропонувати тобі всесвіт!" - пише ведуча.
Першим ділом Астровська заінтригувала шанувальників новим альбомом. Зазначимо, що Аліна Астровська – не тільки телеведуча, але також і співачка. Колись вона була однією з учасниць групи Real O (тут також співала Регіна Тодоренко).
"Цього літа в моєму житті буде багато музики! Вже нічого не загадую і просто кайфую від процесу!" - пише зірка "Орла и Решки".
Аліна Астровська поділилася планами на літо (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Далі телеведуча перерахувала інші свої завдання на найближчі кілька місяців:
Нагадаємо, раніше Астровська розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику.
Також до цього зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне. Телеведуча відверто висловилася про проблему, яка переслідує її багато років.