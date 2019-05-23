Йога на даху і новий альбом: зірка "Орла и Решки" надихнула грандіозними планами на літо

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Нові сезони "Орла и Решки" також будуть

Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Аліна Астровська дуже детально розписала, чим планує зайнятися цим літом. Популярна телеведуча раптом "згадала" і зазначила, що літо стартує вже через лічені дні. Так що саме час складати графіки.

"Упс! Через 10 днів літо! І нехай останній рік, я з нього майже не їду, але це момент більше з дитинства, коли чекаєш з нетерпінням і у всіх навколо тотальне полегшення "фух! дочекалися!" Светри і пуховики відправляються на верхні полиці і ти такий легкий і готовий до всього, що може запропонувати тобі всесвіт!" - пише ведуча.

Першим ділом Астровська заінтригувала шанувальників новим альбомом. Зазначимо, що Аліна Астровська – не тільки телеведуча, але також і співачка. Колись вона була однією з учасниць групи Real O (тут також співала Регіна Тодоренко).

"Цього літа в моєму житті буде багато музики! Вже нічого не загадую і просто кайфую від процесу!" - пише зірка "Орла и Решки".

Аліна Астровська поділилася планами на літо (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Далі телеведуча перерахувала інші свої завдання на найближчі кілька місяців:

Пробігти марафон! Дико скучила по бігу, а коли, якщо не зараз йти за цим в парк!

Навчання! Вже проплатила пару акторських тренінгів і хочеться доїхати в одну школу психології. А поки лекції на ютюбчику.

Пікнік з друзями! Ось прям, щоб пледики, гітари, діти, смачна їжа і задушевності)

Кінотеатр під відкритим небом! (Ніколи не була! Як вам?!)

Йога на даху! Це щось, особливо на світанку або заході.

Велосипед, який кожен раз провокує мене кататися на парковці! Стоїть бідолаха весь рік там, але я знайду час і на нього.

Зелений театр у Києві! Як же я скучила!

Концерт open air, це теж особливе задоволення!

Пару нових веранд для кави з блокнотом!

Роботу ніхто не відміняв. Буду все реалізовувати між зйомками нового сезону "Орел и Решка"

Нагадаємо, раніше Астровська розбурхала мережу розкішною фігурою в купальнику.

Також до цього зірка "Орла и Решки" без макіяжу показала акне. Телеведуча відверто висловилася про проблему, яка переслідує її багато років.