Перестала подобатися собі в дзеркалі: Оля Полякова зробила відверте зізнання про зовнішність

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова поскаржилася на мінуси домашньої ізоляції

Оля Полякова, як і багато інших українських селебрітіс, продовжує проводити час на домашній ізоляції. Незважаючи на послаблення карантину, концертів від улюблених зірок чекати ще нескоро! Зате тепер можна відвідувати улюблені салони краси, перукарні - і привести себе, нарешті, в порядок після двох місяців ізоляції. Що і поспішила зробити "Королева ночі".

Так, Полякова записала відео для своїх прихильників, в якому, до речі, позує без краплі макіяжу. Слід зазначити, що вимушений відпочинок пішов красуні тільки на користь. А ось сама Полякова так не вважає.

Виконавиця чесно зізналася фоловерам, що за два місяці на карантині вона перестала сама собі подобатися! У зв'язку з чим співачка буквально закликає кожного час від часу балувати себе походами до професійних косметологів.

“Знаєте, до карантину я думала, що походи в салон роблять якийсь ефект трішечки, якось підтримують. Але можна і обійтися. Так от, посидівши два місяці на карантині, переставши подобатися собі в дзеркалі, я взагалі не розуміла, що відбувається. А сьогодні я нарешті потрапила в салон. Салони працюють! Нам без них було дуже важко. Коротше, я вже дуже навіть ОК", - розповіла Полякова.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Далі красуня показала декілька процедур, які виконує в кабінеті косметолога.

А для наочності, Оля навіть показала обличчя до процедури і після - дійсно є різниця!

Зазначимо, що карантин Полякова з чоловіком і доньками Машею і Алісою проводить в заміському будинку. За два місяці співачка стала "королевою прямих ефірів". Кожен день Оля по кілька разів виходить в прямі ефіри з шанувальниками. Співачка готує, тренується, спілкується і грає в забавні ігри з колегами - і все це онлайн. Більше того, співачка пообіцяла, що і після карантину буде намагатися знаходити час на подібне спілкування.

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні.

Автор: Юля Петрова