На кухні і без макіяжу: Роузі Хантінгтон-Уайтлі чесно зізналася, як проводить карантин з Джейсоном Стетхэмом і сином

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – одна з найпопулярніших моделей і успішна бізнес-вумен – розповіла про те, як проводить карантин. Так, 32-річна британська ікона стилю освячує багато часу проектам, якими може займатися онлайн. Не менше уваги вона приділяє своєму синові Джеку Оскару, а також коханому, 52-річному голлівудському акторові Джйсону Стетхэму.

За словами моделі, вона здорова, як і її близькі, і це найкраще, що вона тільки може побажати в ці дні. На своєму сайті Rose Inc. модель подякувала всім медпрацівникам за їх самовідданість і важку роботу. «Зараз я вдома в Лос-Анджелесі з Джейсоном і нашим сином Джеком. Я працюю з дому і щаслива, що можу це робити, так як я розумію, що багато людей не можуть працювати віддалено або й зовсім втратили роботу. Це просто розбиває моє серце», – розповіла Роузі.

Роузі відверта з шанувальниками (фото: instagram.com/rosiehw)

Дівчина зізналася, що знаходити розваги для 2-річного сина їй не так і просто. Нагадаємо, нещодавно Роузі показала, що вони з Джеком навіть влаштували костюмовані ігри. Зате їй вдається порадувати близьких чимось смачненьким. Цікаві рецепти Роузі черпає у одного з найпопулярніших кухарів сучасності Джеймі Олівера. Їх перевага – мінімум інгредієнтів (а значить, мінімум походів в супермаркет), а також простота.

Вдома Роузі ходить без макіяжа (фото: instagram.com/rosiehw)

«Я вже більше тижня перебуваю в ізоляції і, нарешті, зважилася облаштувати тренажерний зал в гаражі. Мої звичні тренування довелося поки що відкласти. Але я знайшла додаток The Body by Simone, що всім рекомендую. Ще подумую про сімейне тренування – Джек цілком впорається з функцією гирі! Що стосується б'юті-процедур, то, чесно кажучи, мені подобається бути без макіяжу. Я продовжую щодня доглядати за шкірою і робити процедури для тіла. Я роблю маску для обличчя, коли можу, і дозволяю своєму волоссю висихати природним чином, а це значить, що я майже завжди виглядаю як Гегрід з "Гаррі Поттера"! Але зате вони відпочивають від приладів для укладки. Я подумую знімати контент для инстаграма і YouTube. Кілька днів тому я намагалася це зробити, але мій син увірвався в ванну кімнату з криком», – відверто ікона стилю.

Модель не сумує (фото: instagram.com/rosiehw)

У своєму мікроблозі в Instagram вона публікує фото з закликами сидіти вдома. Одне з останніх фото Роузі зробила у власному ліжку. Дівчина одягла вільну білу шовкову блузу на голе тіло. Від аксесуарів вона також не відмовилася: 32-річна зірка підібрала для образу золоте кольє.