Чоловік мого життя: Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем відзначили 10-річчя відносин

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Зірка опублікувала фото Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем – одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі. Знаменита британська модель і голлівудський актор почали відносини в 2010-му році. Як Джейсон, так і Роузі не люблять говорити зайвого про особисте життя. Пара рідко постить спільні фото, а також досі «ховає» 2-річного сина, не показуючи його личко повністю. У зв'язку з такою скритністю закоханих часто підозрюють у сімейних негараздах. Масла у вогонь підливає той факт, що вони досі не одружилися. Хоча пропозицію руки і серця Джейсон зробив Роузі вже давно.

Джейсон з одним (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому 32-річна красуня продемонструвала, що в відносинах у них панує повна гармонія, а напруження почуттів все так ж велике. Так, Роузі показала рідкісне фото Джейсона – зазвичай вона обмежується максимум натяком на присутність свого чоловіка в її житті: рукою, силуетом або видом зі спини. На новому знімку коханий дівчини, 52-річний Стетхем, сидить за столом у компанії давнього друга пари. «За чоловіків в нашому житті», – написала Роузі і зазначила своїх знайомих. Також модель додала хештег «10 років», натякаючи, що привід зібратися був більш ніж романтичним. У відповідь шанувальники буквально засипали пару привітаннями, а також сердечками і «палаючими» emoji.

парі панує ідилія (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі і Джейсон – приклад, коли велика різниця у віці зіграла тільки на користь їх відносин. Обидві зірки не раз зізнавалися, що стали чуловим доповненням один одного завдяки своїм відмінностям у досвіді. Так, Джейсону подобалося бути захистом для тендітної «ангелоподобної» дівчини, а Роузі була в захваті від сили і мужності актора, який дав їй відчути себе, «як за стіною». Зараз пара зосереджена на вихованні дитини, але цілком можливо, незабаром все-таки вирішить узаконити стосунки. Як це часто буває у зірок, судячи з прикладу Наталії Водянової.