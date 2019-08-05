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Гаряча красуня: Настя Каменських "хижому" бікіні відпочила на яхті

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.08.2019 - 18:34
Гаряча красуня: Настя Каменських "хижому" бікіні відпочила на яхті
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка продовжує радувати гарячими знімками з відпочинку

Потап і Настя Каменських продовжують свою подорож по морю на яхті в Італії. Вони щодня діляться фото і відео зі своєї відпустки, який, до речі, став другим медовим місяцем закоханих після весілля. У компанії друзів, учасника "Время и Стекло" Олексія - Завгороднього-Позитиву і його дружини, дизайнера одягу Анни, вони катаються уздовж Середземноморського узбережжя і відвідує містечка Сардинії. Артисти встигли дістатися до Корсики і тепер купаються у відкритому морі і насолоджуються м'яким місцевим кліматом.

На instagram-сторінці Настя опублікувала вже традиційне фото в бікіні. Такими знімками вона радує шанувальників щодня, змінюючи купальники як рукавички.

На цей раз співачка віддала перевагу "леопардовому" варіанту, який вигідно підкреслив її соковиту фігуру. Вона стоїть на кормі яхти, кокетливо поправляючи копицю кучерявого волосся рукою.

Гаряча красуня: Настя Каменських &quot;хижому&quot; бікіні відпочила на яхті

 

 

Фото в бікіні явно сподобалося численним підписникам зірки, про що вони розповіли в коментарях, не шкодуючи компліментів.

 

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

  • Настя, ти прекрасна
  • Це просто сила і вогонь! Краса врятує світ!
  • Ідеальна
  • Сексі – сексі
  • Красуня! Купальнички бомбові
  • Соковита дівчина
  • Ох, гарна
  • Шикарний купальник дуже сильно підкреслює вашу фігуру
  • Настя у тебе шикарна фігура, супер
  • Таку красу соромно ховати
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап спантеличив шанувальників фото з Настею Каменських на Корсиці, показавши на камеру опухле око.

Раніше Настя Каменських зачарувала щасливим емоційним фото на відпочинку з Потапом.

"Солодкий медовий місяць": Каменських розбурхала фото в ліжку з подружкою "Сповнені кохання!" Щасливі Потап і Каменських заворожили романтикою на Сардинії
Новини України Настя Каменських
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