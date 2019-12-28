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Такі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 21:46
Такі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловіком
Маша Єфросиніна показала знімки з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Єфросиніна показала, як снідає з коханим чоловіком

Маша Єфросиніна, яка нещодавно представила святковий одяг для дому свого власного бренду, вирішила порадувати своїх шанувальників новими кадрами з цієї фотосесії. Телезірка з'явилася на фото зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим в променях ранкового сонця.

"Спільні сніданки іноді цінніші вечерь", - грайливо полдписала знімки теледіва.

На фото Єфросиніна з чоловіком стоять на кухні і готуються до чаювання. Чоловік ніжно обіймає Машу і дарує їй свою посмішку. На подружжі одяг бренду телеведучої. Сімейство приміряє зручні домашні вбрання і випромінює любов і доброту.

Такі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловікомТакі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловікомМаша Єфросиніна з чоловіком Тимуром приміряла вбрання власного бренду (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники телезірки просто не могли пройти повз милих фотографій і залишили у коментарях теплі відгуки.

  • Які ж ви класні.
  • Ваша сім'я-приклад для інших.
  • Які ви класнючі!
  • Милашки.
  • Дуже гарна пара!!!Захоплююся.
  • Дуже красиві і гармонійні.
  • Таке затишне фото.
  • Такі солодкі!

Такі солодкі! Маша Єфросиніна умилила романтикою з чоловіком

Скріншот коментарів

До речі, раніше Єфросиніна зізнавалася, що готувала випуск комфортного одягу протягом року, щоб жінки могли почувати себе більш вільно і стильно навіть у домашніх умовах. Також вона запевнила, що не претендує на звання дизайнера, а просто вклала гроші в бізнес.

Нагадаємо, не так давно Маша Єфросиніна розмістила знімок сина в новорічному костюмі - і це знову була поліцейська форма. А днями Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.

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Новини України Маша Єфросиніна
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