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Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 13:51
Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними
Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вдень Єфросиніна відпочивала з рідними, вночі - розкривала подарунки

Маша Єфросиніна не перестає дивувати шанувальників своїми душевними сімейними буднями. Українська телеведуча і блогер - одна з зірок українського шоу-бізнесу, хто із задоволенням розповідає про своє особисте життя, активно веде свій instagram-блог, а також ділиться різними секретами краси. При цьому найбільш часто в блозі Єфросиніної з'являється її син - 5-річний Сашко. А от старша дочка, 15-річна Нана - не часта гостя в блозі своєї зіркової мами. Телеведуча вже неодноразово пояснювала, що Нана у неї - серйозна дівчинка, яка більшу частину свого часу присвячує навчанню.

А ось 5-річний Сашко із задоволенням "світиться" у постах Єфросиніної. І навіть іноді сам просить маму "познімати" його для її блогу. Вихідний на католицьке Різдво Маша провела в рідними вдома. Так, Єфросиніна опублікувала миле селфі з сином. "А хто вам завжди радий вдома?" - уточнює Маша.

Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також у себе в розділі сторіз Єфросиніна показала чоловіка (бізнесмен Тимур Хромаєв), який грає із сином.

Проте, як з'ясувалося, Саша примудрився захворіти на свята. Мама лагідно називає його "сопливим кашалотиком".

Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Чоловік Маші Єфросиніної грає із сином (скріншот: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Єфросиніної поспішили залишити приємні коментарі під її новим фото з сином:

  • "Дуже мамин"
  • “Дуже люблю Ваші фото з малим ,відчуваю тепло ,ніжність і любов.. Ві-неперевершена!!"
  • "Маша, років 25 більше і не даси)) Ти джерело з молодильної водичкою знайшла???)))"
  • "Ви красуня"
  • “Маша ви супер! А ваші діти і чоловік - мрія всіх мам та дружин!"

Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Скріншот коментарів: nstagram.com/mashaefrosinina

До речі, а от вночі, коли всі рідні вже давно спали, Маша вирішила розібрати новорічні подарунки, які їй надіслали десятки брендів. Так що телеведуча знайшла, чим себе зайняти!

Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Мрія всіх мам та дружин: Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними

Нагадаємо, раніше Єфросиніна зачарувала сімейною різдвяною фотосесією.

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