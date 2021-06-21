Ксенія Мішина похвалилася фігурою в купальнику на морській прогулянці в Криму

Ксенія позувала в трендовому купальнику в дрібний горошок, спокусливо витягнувшись на носі яхти. Артистка демонструє точену талію і стрункі ноги, доповнивши образ темними окулярами.

На іншому знімку актриса млосно лежить спиною до камери в променях призахідного сонця.

Ксенія Мішина насолодилася морською прогулянкою на яхті і похвалилася фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мішина поділилася з підписниками цікавим спостереженням.

"Помітила недавно таку закономірність ... якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися ... ті буденні речі, пейзажі і "простота", які ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір як реагувати і на що витрачати себе і свою енергію! Згодні?"- поділилася своїми думками знаменитість.

Фолловери погодилися з Ксенією, а також не упустили можливості обсипати її комлпіментамі, захоплюючись витонченою фігурою зірки.