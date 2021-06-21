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Ксенія Мішина похвалилася фігурою в купальнику на морській прогулянці в Криму

Автор: Марина Настевич

Перша "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно відсвяткувала 32-річчя, похвалилася ефектною фігурою в купальнику. Разом з рідними і коханим Олександром Еллертом актриса відпочиває в рідному Севастополі в окупованому Криму, там же і відзначила важливий день.

Атмосферними кадрами з морської прогулянки на яхті зірка поділилася у своєму Instagram.

Ксенія позувала в трендовому купальнику в дрібний горошок, спокусливо витягнувшись на носі яхти. Артистка демонструє точену талію і стрункі ноги, доповнивши образ темними окулярами.

На іншому знімку актриса млосно лежить спиною до камери в променях призахідного сонця.

Ксенія Мішина насолодилася морською прогулянкою на яхті і похвалилася фігурою в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мішина поділилася з підписниками цікавим спостереженням.

"Помітила недавно таку закономірність ... якщо щось йде не так, якщо вас намагаються вивести з рівноваги, висмоктати енергію, поруч завжди є те, чим в цю ж хвилину ви можете наповнитися, надихнутися ... ті буденні речі, пейзажі і "простота", які ми звикли не помічати! У нас завжди є вибір як реагувати і на що витрачати себе і свою енергію! Згодні?"- поділилася своїми думками знаменитість.

Фолловери погодилися з Ксенією, а також не упустили можливості обсипати її комлпіментамі, захоплюючись витонченою фігурою зірки.

  • Така красива Ксюша
  • Згодна повністю
  • Ваші пости завжди знаходять відгук у мені, згодна на всі сто. Шикарно виглядаєте
  • Так, головне не забувати, що щастя в простих речах
  • Супер, дуже красива
  • Абсолютно згодні! Підтримую вас на 100%. Ксюша, ви як завжди з черговою мудрістю! Не можу ні сказати - виглядаєте неймовірно!
  • Ксюшечка, залишайся такою ж прекрасною!
  • Шикарна
  • Ооооо ця прекрасна фігурка зводить мене з розуму, дуже красиво
  • Красоточка
  • Дуже красиве тіло у тебе, Ксю

Нагадаємо, раніше Мішина показала обручку з алмазом, вирощеним з її та Еллерта крові.

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актрисаКсения Мишина