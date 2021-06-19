Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму з Олександром Еллертом

18 червня свій день народження відзначає Ксенія Мішина - українській актрисі і першій "Холостячці" виповнилося 32 роки. Артистка подякувала всім за привітання і розсекретила, де вона святкує подію - як виявилося, в рідному Криму.

У своєму Instagram Ксенія опублікувала миле і смішне фото з коханим Олександром Еллертом і звернулася до всіх з теплими словами.

На знімку чоловік тримає кохану на руках, вони ніжно дивляться один на одного, кумедно висунувши при цьому язики.

На ще одному кадрі іменинниця відображена з коханим чоловіком, сином Платоном і мамою.

Ксенія Мішина зворушила милими фото з Сашею Еллертом і рідними в свій день народження (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса подякувала всім, хто згадав про її свято, і дала відповідні побажання.

"Перш за все хочу сказати величезне спасибі кожному з вас, сьогодні мій Директ просто розривається від ваших теплих слів і красивих побажань. Я вірю в те, що такі сформовані і проявлені ваші почуття не пропадають в просторі, а обов'язково матеріалізуються і зараховуються в карму. Напевно, в своїх минулих життях я поступала правильно і робила щасливими інших, якщо в цьому мені повертається стільки вашої теплоти. У свою чергу я хочу кожному з вас побажати найчесніших і потужних рішень, нехай доля не раз вам посміхнеться, як посміхнулася мені в цьому житті. Свій новий рік я оголошую роком любові, сім'ї, єднання і прагнення зробити щасливими і світлими життя інших. Я дуже хочу повернути те, що приходить до мене, не просто повернути, а багаторазово помножити. Я відчуваю, що у мене з'являється все більше ресурсу це робити. А ви всі дуже сильно мені в цьому допомагаєте! Люблю! Цілую! Ваша 32-х річна Мішина!"- зворушливо написала знаменитість.

А у відео, які Мішина опублікувала в сторіз, видно, що парочка з друзями і членами сім'ї вирушила в окупований Крим - а саме, в Балаклаву. Там Ксенія прогулялася з Олександром, а ввечері влаштувала веселу вечірку. Також актриса показала милі ніжності з обранцем.

Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в рідному Криму з коханим і рідними

Цікаво, що 18 червня Еллерт привітав кохану в своєму Instagram - автор "Квартал 95" виклав кумедний колаж з актрисою і оригінальні слова привітання. Проте вже 19 червня сторінка Олександра виявилася чи то видалена, чи то заблокована.

Однак ми встигли зберегти миле звернення ведучого до коханої. Він смішно написав про всі "недоліки" Ксенії і підкреслив, що любить її будь-якою.

Олександр Еллерт оригінально і з гумором привітав Ксенію Мішину з днем народження (фото: instagram.com/ellert_a)

"Вона у мене настільки різна, що сьогодні день народження не у Ксю, а у всіх моїх Ксю. У тої, яка сміється... у тої, яка гарчить... і у тої, яка фиркає і у тої, яка заціловує... у тої, якій нічого надіти і у тої, яка раз в тиждень пре додому пакети з одягом, який через пару днів мабуть вже не можна надягати... у тої, яка якщо їсть в машині, то крихт більше, ніж було їжі... у тої, яка домашня і у тої, яка актриса... в 46 кілограмах живе мільйон різних Ксюш... і я їм бажаю збільшуватися в багатогранностях, але залишатися в 46 кілограмах. Ксю! Люблю всіх твоїх Ксю! З днем народження!" - поділився Еллерт.