Поїдання жаб і сала: Дмитро Комаров поділився враженнями від китайської кухні

Дмитро Комаров в Китаї (фото: прес-служба 1+1)

Новий сезон програми «Світ навиворіт» про пригоди Дмитра Комарова в Китаї - щосереди о 22.45 на каналі «1+1»

Ведучий тревел-шоу «Світ навиворіт» на «1+1», відомий мандрівник Дмитро Комаров прикрасив обкладинку журналу «Телескоп» і в ексклюзивному інтерв'ю розповів, чим його здивував Китай, як в Піднебесній зустрічали українців, чим годували і чому навчили.

Після тривалої експедиції в Китай Дмитро Комаров повернувся в Україну не тільки з новим сезоном програми «Світ навиворіт», який з 29 січня успішно стартував на каналі «1+1», а й з вражаючим досвідом. За його словами, він дуже довго мріяв побувати в Піднебесній - і ця країна перевернула його свідомість і закохала в себе.

«Я б сказав, що Китай - це абсолютно інший світ. Він перевершив всі очікування. У мене великий досвід подорожей по азіатським країнам, але Китай все одно здивував - він ні на що не схожий. Мене ця країна закохала в себе і багато чому навчила», - відповідає Комаров.

За традицією «Світу навиворіт», в кожній експедиції Дмитро Комаров вивчає місцеву кухню і дегустує всі, навіть найдивніші делікатеси. Не став винятком і Китай.

«Китайська кухня заслуговує на окрему увагу. Вона кардинально відрізняється від нашої - там величезний вибір супів, м'яса, рису і салатів, завдяки яким я, можливо, і поліпшив свою фізичну форму. До того ж в більшості тамтешніх ресторанів немає такого поняття, як індивідуальне замовлення, - їжу беруть на загальний стіл. Звідси і вираз: «Ще один гість - це всього лише дві додаткові палички для їжі». Як правило, ми їли в так званих «самоварних» - таких закладах, де прямо на столі стоїть така собі «конфорка», тобі приносять свіжі інгредієнти, і ти сам вариш суп або смажиш м'ясо. Це був найпопулярніший спосіб харчування, і я встиг до нього звикнути. Взагалі, країна надзвичайно смачна - в прямому і переносному сенсі», - ділиться Дмитро.

А на питання, що найогидніше йому довелося спробувати в Китаї, ведучий відповідає, що його вже складно чимось здивувати.

«Навіть куштуючи смажених жаб, я був дуже задоволений. І назвати їх огидними не можу», - сміється мандрівник.

Крім того, команда тревел-шоу у всіх подорожах влаштовує кулінарні експерименти і пригощає іноземців традиційними українськими стравами.

«Обмін кулінарними традиціями, як завжди, золотою ниткою пройде через весь сезон. Де б ми не були, скрізь влаштовували перекуси з салом, чорним хлібом і гірчицею. Іноді пригощали китайців нашою «горілкою», їли солоні огірки і помідори, червону і чорну ікру. Як не дивно, сало в основному сприймалося на ура. А ось з ікрою якось не склалося - до неї ставилися з обережністю. Коли я пригощав китайців нашою їжею, вони, звичайно ж, запрошували мене на свої застілля», - зазначає він.

Також Дмитро Комаров в інтерв'ю розповів про стосунки зі своєю дружиною, телеведучою Олександрою Кучеренко. Як зізнався ведучий, він часто сам фотографує дружину, адже з дитинства захоплюється фотографією.

«Ми поважаємо захоплення один одного. І само собою, коли складається потрібна ситуація, коли ми відчуваємо правильну атмосферу, я фотографую Сашу. Але скоріше не як модель, а як кохану дружину. Так що в нашій колекції з'являється все більше красивих Сашиних знімків, зроблених мною», - розповів Дмитро.

Більше цікавих подробиць про життя Дмитра Комарова і новий китайський сезон тревел-шоу «Світ навиворіт» на «1+1» читайте в свіжому випуску журналу «Телескоп».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.