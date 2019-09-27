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Неперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранні

Lite » Мода 27.09.2019 - 18:29
Неперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранні
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка презентує свій новий аромат

Дженніфер Лопес порадувала черговим проектом. Тепер зірка представила свій новий аромат. Парфум, який вона презентувала днями в Нью-Йорку, називається PROMISE. Для його презентації співачка і актриса постаралась скласти по-справжньому образ, що запам'ятовується.

Неперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранніНеперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранніДженніфер у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/jlo)

Стильний білий костюм склали жакет з короткими рукавами, широким поясом, легкою оборкою на талії і значним декольте, яке практично повністю оголювало її груди. А також довга спідниця з високим розрізом, що спокусливо відкривала при ходьбі ноги. Взула зірка з босоніжки з ремінцями з такого ж матеріалу, як пояс. Непомітні аксесуари, яскравий макіяж і розкішна укладка – і образ сяючої діви готовий. Звичайно ж, зірка отримала масу компліментів від шанувальників, які дивуються вічній молодості Дженніфер.

Неперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранніДженніфер на презентації аромату (фото: instagram.com/jlo)

Сама Лопес написала довге послання, захоплюючись своєю новинкою і пропонуючи всім, хто в Нью-Йорку, її придбати, поки вона є. На рекламному постері вона постала в ще більш оголеному вигляді – зірка одягла блискуче боді.

Неперевершена: 50-річна Дженніфер Лопес показала струнку фігуру у відвертому вбранніДженніфер Лопес і Шакіра (фото: instagram.com/jlo)

Ще одна новина від Джей Ло – разом з Шакірою вона виступить на Super Bowl 2020, гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги пройде 2 лютого (до речі, в день народження колумбійської співачки). Про таку важливому подію на своїх сторінках в Instagram повідомили обидві красуні. І не дивно: участь у подібному заході – честь для кожного артиста. До цього там встигли засвітитися Майкл Джексон, Леді Гага, Брітні Спірс, Мадонна та інші.

Також нещодавно невгамовна Дженніфер взяла участь у показі Versace в якості моделі. Співачка продемонструвала розкішне смарагдове плаття і досконале тіло.

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