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Альтернатива "леопарду": Дженніфер Лопес показала розкішний образ з оригінальним анімалістичним принтом

Lite » Мода 24.01.2020 - 19:35
Альтернатива "леопарду": Дженніфер Лопес показала розкішний образ з оригінальним анімалістичним принтом
Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка експериментує з образами

Дженніфер Лопес, яка нещодавно стала обличчям нової лінії одягу Coach і показала кілька стильних образів для кожного дня, продовжує експериментувати зі стритстайл-луками. Цього разу співачка вибрала для виходу в світ розкішний варіант: чорно-біле плаття з принтом «під жирафа» від Valentino. Закрите, з рукавами-ліхтариками і пишною спідницею довжиною до щиколоток, воно виглядало урочисто і стильно.

Альтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженніфер Лопес показала розкішний образ з оригінальним анімалістичним принтомАльтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженніфер Лопес показала розкішний образ з оригінальним анімалістичним принтомДженніфер Лопес в новому розкішному образі (фото: instagram.com/jlo)

Тонкий пояс на талії і чоботи на високих шпильках зробили образ неймовірно жіночним і вишуканим. Доповнили вбрання сумочка на тонкому ремінці в тон сукні, окуляри сat eye, а також великі сережки у вигляді квітки з перлиною посередині. На завершення співачці зробили гладку зачіску і макіяж в приглушених тонах.

Куди зібралася зірка в такому вигляді, вона не вказала, зазначивши лише бренди. А в підписі вирішила привітати свого коханого і майбутнього чоловіка з новим досягненням – Алекс став головою і співвласником Presidente, домініканського пивного бренду.

Альтернатива &quot;леопарду&quot;: Дженніфер Лопес показала розкішний образ з оригінальним анімалістичним принтомАлекс оголосив про нову співпрацю (фото: instagram.com/presidente__usa)

«Вуличний стиль від @maisonvalentino. Вітаю Алекса з новою пригодою з @presidente__usa, так пишаюся тобою!», – написала Дженніфер під постом.

Подробиці співпраці не розголошуються, але Родрігес зазначив, що неймовірно радий такому повороту в його кар'єрі. Йому, як синові домініканських іммігрантів, цей пивний бренд дуже близький, в тому числі і емоційно – він нагадує колишньому бейсболісту багато моментів в житті. В ексклюзивному інтерв'ю для Forbes Алекс зізнався, що відчуває себе «членом сім'ї», і вважає, що, якщо хтось не з Домініканської Республіки або не виріс з брендом, «це важко пояснити».

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