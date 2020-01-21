Дженніфер Лопес вразила наповал сталевим пресом і пружними формами в "хижих" легінсах

Дженніфер Лопес (фото: .instagram.com/jlo)

Після спортзалу Джей Ло розслаблено прогулялася з донькою

50-річна Дженніфер Лопес - щоденний приклад натхнення і спортивної мотивації. Латиноамериканська красуня у свої 50 виглядає на 30! Що вона в черговий раз довела під час прогулянки з донькою. Нагадаємо, що 19 січня у Лос-Анджелесі завершилася щорічна церемонія вручення нагород Премії Гільдії кіноакторів - так звана SAG Awards. На червоній доріжці під руку з Алексом Родрігесом також блищала Джей Ло, яка вибрала для урочистого випадку елегантне вечірнє плаття в підлогу чорного кольору. Наряд відкривав похилі плечі своєї власниці. Після чергового світського заходу Лопес повернулася в Майамі, де проходить репетиція до відкриття суперкубка Super Bowl 2020.

По прибуттю в Майамі зірка відразу ж відправилася в спортзал. Шанувальники Джей Ло добре знають, наскільки відповідально їх улюблениця відноситься до спорту і правильного харчування. Все ж її приголомшлива фігура в 50 років - результат щоденної наполегливої праці. Співачка і актриса неодноразово уточнювала в інтерв'ю, що численні червоні доріжки і прем'єра для неї - не перешкода. Вона в будь-якій точці світу знайде тренера, зал або ж просто вийде на пробіжку навколо готелю. Було б бажання, а можливість завжди знайдеться.

Скріншоти: instagram.com/jlo.lovers

Після тренування співачка потрапила в об'єктив папараці. Красуня вибрала ефектний спортивний аутфіт - облягаючі легінси з анімалістичним принтом у вигляді леопардових плям, а також чорний кроп-топ. Вбрання відмінно підкреслєю пишні спортивні форми Джей Ло, а також її воістину сталевий прес.

Волосся Дженніфер зібрала в недбалий пучок. Навіть для походу в зал суперзірка готова до несподіваних "нальотів" папараці. У вухах поблискували на сонці масивні сережки-кільця. Також вона вибрала масивні сонцезахисні окуляри.

До речі, на прогулянці Лопес була помічена зі своєї 11-річною дочкою Еммою. Мама з донькою мило прогулювалися після занять. А помітивши камери, були не проти подарувати папараці усмішки.

Джей Ло з дітьми (фото: .instagram.com/jlo)

Зазначимо, що у Дженніфер двоє дітей-двійнят - дочка Еммі і син Макс. Батьком дітей є екс-чоловік Лопес - співак Марк Ентоні. Пара офіційно розписалася всього через пару тижнів після розриву Ентоні з першою дружиною - у червні 2004 року. Влітку 2011 року пара оголосила про намір розлучитися. До речі, ініціатором розлучення була саме Джей Ло, яка пояснила своє рішення "проблемними точками" у відносинах з Ентоні. 16 червня 2014 року Дженніфер офіційно розлучилася з Марком Ентоні.

Нагадаємо, що 3 лютого 2020 року в Майамі відбудеться Super Bowl LIV - 54-й Суперкубок і 50-й чемпіонат Національної футбольної ліги сучасної ери. Одне з найбільш очікуваних спортивних заходів США будуть відкривати дві суперзірки - Шакіра і Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, раніше тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів.