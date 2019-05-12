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Красуні і красунчик: сонячна Леся Нікітюк яскраво відзначила День матері


Леся Нікітюк порадувала дописувачів новим знімком з родиною

Популярна телеведуча і блогер Леся Нікітюк відзначила День матері разом зі своєю родиною. Нікітюк опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно, що Леся сидить на пледі разом зі своєю мамою Катериною, племінницею, і її псом Рафчиком.

"З Днем матері!" - підписала фото Нікітюк, яка намагається частіше приїжджати в рідний Хмельницький і проводити час з рідними і близькими.

Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі також прокоментували цю фотографію.

  • Спасибі всім мамам за любов, турботу, ласку і за добру, мудру підказку. Поки вони поруч ми ще діти. Здоров'я всім мамам. Зі святом!
  • Які ви красиві. Просто супер;
  • Три покоління чудових дівчат, які гарні!
  • Вітаю твою маму;
  • Бережіть своїх мам;
  • Ти випромінюєш світ своєю душею! Я бачу по очах! І привітай свою маму від мене! Вона прекрасна і красива, як і ти!!!
  • Леся, ти будеш прекрасною мамою;
  • На матусю схожі;
  • Красуня;
  • Сім'я дуже красива;
  • Троє найкрасивіших блондинок;
  • Як я люблю твої фото з сім'єю і матусею. Дай бог їй здоров'я;
  • Дуже щире і яскраве фото;
  • Здоров'я і многії літа мамі! Бережіть її!
  • Вітаю вашу красиву матусю. Бажаю їй щастя;
  • Три красуні і красень.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.

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