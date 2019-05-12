Красуні і красунчик: сонячна Леся Нікітюк яскраво відзначила День матері

Леся Нікітюк порадувала дописувачів новим знімком з родиною
Популярна телеведуча і блогер Леся Нікітюк відзначила День матері разом зі своєю родиною. Нікітюк опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram.
На фото видно, що Леся сидить на пледі разом зі своєю мамою Катериною, племінницею, і її псом Рафчиком.
"З Днем матері!" - підписала фото Нікітюк, яка намагається частіше приїжджати в рідний Хмельницький і проводити час з рідними і близькими.
Леся Нікітюк показала нове сімейне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі також прокоментували цю фотографію.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк порадувала щасливим фото з Іспанії. Вона приїхала в сонячне місто Віго.
Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк розповіла про причини розставання зі своїм нареченим.