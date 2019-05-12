Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери

Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк отметила День матери вместе со своей семьей. Никитюк опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

На фото видно, что Леся сидит на пледе вместе со своей мамой Екатериной, племянницей, и ее псом Рафчиком.

"С Днем матери!" - подписала фото Никитюк, которая старается чаще приезжать в родной Хмельницкий и проводить время с родными и близкими.

Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети также прокомментировали эту фотографию.

Спасибо всем мамам за любовь, заботу, ласку и за добрую, мудрую подсказку. Пока они рядом мы еще дети. Здоровья всем мамам. С праздником!

Какие вы красивые. Просто супер;

Три поколения замечательных девушек, какие хорошие!

Поздравляю твою маму;

Берегите своих мам;

Ты излучаешь свет своей душой! Я вижу по глазам! И поздравь свою маму от меня! Она прекрасна и красивая, как и ты!!!

Леся, ты будешь прекрасной мамой;

На мамочку похожи;

Красотка;

Семья очень красивая;

Трое красивых блондинок;

Как я люблю твои фото с семьей и мамочкой. Дай бог ей здоровья;

Очень искреннее и яркое фото;

Здоровья и многие лета маме! Берегите ее!

Поздравляю вашу красиву мамочку. Желаю ей счастья;

Три красотки и красавчик.

Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.