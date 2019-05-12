Красотки и красавчик: солнечная Леся Никитюк ярко отметила День матери

Леся Никитюк порадовала подписчиков новым снимком с семьей
Популярная телеведущая и блогер Леся Никитюк отметила День матери вместе со своей семьей. Никитюк опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.
На фото видно, что Леся сидит на пледе вместе со своей мамой Екатериной, племянницей, и ее псом Рафчиком.
"С Днем матери!" - подписала фото Никитюк, которая старается чаще приезжать в родной Хмельницкий и проводить время с родными и близкими.
Леся Никитюк показала новое семейное фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети также прокомментировали эту фотографию.
Напомним, что Леся Никитюк порадовала счастливым фото из Испании. Она приехала в солнечный город Виго.
Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о причине расставания со своим женихом.