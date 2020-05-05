Красуня на карантині: Маша Єфросиніна грайливо оголила похилі плечі в повітряному платті

Тепер Маша боїться виходити з карантину
Маша Єфросиніна щодня намагається виходити на зв'язок зі своїми підписниками. Тим більше, що українська телеведуча зазначала, що намагається хоч якось підтримувати і розважати шанувальників в цей непростий період. Та й сама Єфросиніна вже дуже чекає закінчення карантину. Зазначимо, що жорсткий карантин завершиться 11 травня.
На своїй instagram-сторінці теледіва публікує різні фото і відео, показуючи, як розважається на самоізоляції з дітьми і чоловіком. Останнім часом Маша стала все частіше показувати шанувальникам свої яскраві образи. Маша запустила флешмоб "сумую за сукнями". І пропонує прихильницям навіть вдома носити красиві сукні, робити зачіски і макіяж.
На новому фото Маша з'явилася в дуже романтичному образі, позуючи в білосніжному літньому платті в рюшах. При цьому сукня грайливо оголює похилі плечі ведучої. Свій образ Маша доповнила золотими лаконічними прикрасами. Забавно, що Єфросиніна позує, сидячи на столі. Вона дивиться кудись убік і щиро посміхається.
В підписи під новим постом Маша знову торкнулася теми карантину.
"Тільки мене при думці про скасування карантину охоплює паніка?" - поцікавилася у передплатників Маша.
Фолловери Маші також поспішили прокоментувати її нове фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina
Нагадаємо, раніше Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.