Красотка на карантине: Маша Ефросинина игриво оголила покатые плечи в воздушном платье

Теперь Маша боится выходить из карантина
Маша Ефросинина каждый день старается выходить на связь со своими подписчиками. Тем более, что украинская телеведущая как-то отмечала, что старается хоть как-то поддерживать и развлекать поклонников в этот непростой период. Да и сама Ефросинина уже очень ждет окончания карантина. Отметим, что жесткий карантин завершится 11 мая.
На своей instagram-страничке теледива публикует различные фото и видео, показывая, как развлекается на самоизоляции с детьми и мужем. В последнее время Маша стала все чаще показывать поклонникам свои яркие образы. Маша запустила флешмоб “скучаю по платьям”. И предлагает поклонницам даже дома носить красивые платья, делать прически и макияж.
На новом фото Маша предстала в очень романтичном образе, позируя в белоснежном летнем платье в рюшах. При этом платье игриво оголяет покатые плечи ведущей. Свой образ Маша дополнила золотыми лаконичными украшениями. Забавно, что Ефросинина позирует, сидя на столе. Она смотрит куда-то в сторону и искренне улыбается.
В подписи под новым постом Маша вновь затронула тему карантина.
“Только меня при мысли об отмене карантина охватывает паника?” - поинтересовалась у подписчиков Маша.
Фолловеры Маши также поспешили прокомментировать ее новое фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina
Напомним, ранее Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек.