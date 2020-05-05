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Красотка на карантине: Маша Ефросинина игриво оголила покатые плечи в воздушном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 13:42
Красотка на карантине: Маша Ефросинина игриво оголила покатые плечи в воздушном платье
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Теперь Маша боится выходить из карантина

Маша Ефросинина каждый день старается выходить на связь со своими подписчиками. Тем более, что украинская телеведущая как-то отмечала, что старается хоть как-то поддерживать и развлекать поклонников в этот непростой период. Да и сама Ефросинина уже очень ждет окончания карантина. Отметим, что жесткий карантин завершится 11 мая.

На своей instagram-страничке теледива публикует различные фото и видео, показывая, как развлекается на самоизоляции с детьми и мужем. В последнее время Маша стала все чаще показывать поклонникам свои яркие образы. Маша запустила флешмоб “скучаю по платьям”. И предлагает поклонницам даже дома носить красивые платья, делать прически и макияж.

На новом фото Маша предстала в очень романтичном образе, позируя в белоснежном летнем платье в рюшах. При этом платье игриво оголяет покатые плечи ведущей. Свой образ Маша дополнила золотыми лаконичными украшениями. Забавно, что Ефросинина позирует, сидя на столе. Она смотрит куда-то в сторону и искренне улыбается.

В подписи под новым постом Маша вновь затронула тему карантина.

“Только меня при мысли об отмене карантина охватывает паника?” - поинтересовалась у подписчиков Маша.

Красотка на карантине: Маша Ефросинина игриво оголила покатые плечи в воздушном платье

Фолловеры Маши также поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Мне тоже дома понравилось. С мужем пообщались. Вроде ниче такой, приятный человек”
  • “Нееееет, вы не одна. Сначала было страшно на него заходить, теперь не выгонишь”
  • “Меня тоже охватывает паника, я настолько привыкла к домашнему режиму, что не хочу выходить в офисс. Хочу только свободно видеться со своими родными”
  • “Я тоже в некоторой растерянности. Если ли жизнь после карантина? Это что с друзьями видеться, в кафе ходить?? Мне кажется, я забыла, как коммуницировать вживую. Кстати, так здорово, что у вас много букетов в доме. Это так освежает обстановку)”
  • “Нет, потому что я работала весь карантин и лично для меня ничего не поменяется)) как ходила на работу так и буду ходить))”
  • “Напевно тому що ми настільки звикли бути вдома, що адаптаційний період після карантину не обійдеться без допомоги психолога”
  • “Мне уже и дома привыклось работать)) и в офис не хочется”

Красотка на карантине: Маша Ефросинина игриво оголила покатые плечи в воздушном платье

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек.

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