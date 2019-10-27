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"Краса зашкалює": гаряча Астаф'єва спокусила відвертими образами "шаленого тижня"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.10.2019 - 22:19
"Краса зашкалює": гаряча Астаф'єва спокусила відвертими образами "шаленого тижня"
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астаф'єва порадувала своїх шанувальників новими "гарячими" фотографіями

Одна з найсексуальніших жінок українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва продемонструвала шанувальникам нові фотографії, які вона виставила на своїй сторінці в Instagram.

При цьому артистка зауважила, що у неї був дуже насичений тиждень. Чим саме займалася співачка, вона не розповіла.

&quot;Краса зашкалює&quot;: гаряча Астаф'єва спокусила відвертими образами &quot;шаленого тижня&quot;

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Шалений тиждень... Дякую, що в задоволення, завдяки вам, мої генії!" – підписала фото Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі також прокоментували знімки артистки.

  • Даша, як же вам йде ця зачіска! Як же я її чекала! Це ваше, вам дуже йде;
  • Яка красуня;
  • Реально козирна жінка! Мерлін Монро відпочиває;
  • Губи;
  • Краса в кожному кадрі зашкалює!! Обожнюю вашу харизму!!! Я не уявляю, як чоловіки поруч з вами не падають в непритомність;
  • Просто вогонь;
  • Моя муза!!! Шлю поцілунки;
  • Господи, яка ж ви красива та ефектна!
  • Даша, ви така ніжна, я вас обожнюю;
  • Шикарна, хочеться тебе є!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що в цьому році Астаф'єва була членом журі конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2019". Вона розповіла, що знає про жіноче суперництво все. Артистка зізналася, що довгий час не могла побороти комплекси і лише нещодавно вона стала бути задоволена собою.

Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва вбила мережу жарким фотосетом на столі топлес і в прозорому плащі.

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Новини України шоубизДаша Астаф'єва
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