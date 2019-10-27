"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели"

Даша Астафьева порадовала своих поклонников новыми "горячими" фотографиями
Одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева продемонстрировала поклонникам новые фотографии, которые она выставила на своей странице в Instagram.
При этом артистка отметила, что у нее была очень насыщенная неделя. Чем именно занималась певица, она не рассказала.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Шальная неделя... Спасибо, что в удовольствие, благодаря вам, мои гении!" – подписала фото Астафьева.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Пользователи сети также прокомментировали снимки артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что в этом году Астафьева была членом жюри конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2019". Она рассказала, что знает о женском соперничестве все. Артистка также призналась, что долгое время не могла побороть комплексы и лишь недавно она стала быть довольна собой.
Ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева сразила сеть жарким фотосетом на столе топлес и в прозрачном плаще.