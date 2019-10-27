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"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели"

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.10.2019 - 22:19
"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели"
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Даша Астафьева порадовала своих поклонников новыми "горячими" фотографиями

Одна из самых сексуальных женщин украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева продемонстрировала поклонникам новые фотографии, которые она выставила на своей странице в Instagram.

При этом артистка отметила, что у нее была очень насыщенная неделя. Чем именно занималась певица, она не рассказала.

&quot;Красота зашкаливает&quot;: горячая Астафьева соблазнила откровенными образами &quot;шальной недели&quot;

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Шальная неделя... Спасибо, что в удовольствие, благодаря вам, мои гении!" – подписала фото Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети также прокомментировали снимки артистки.

  • Даша, как же вам идет эта прическа! Как же я ее ждала! Это ваше, вам очень идет;
  • Какая красотка;
  • Реально козырная женщина! Мерлин Монро отдыхает;
  • Губы;
  • Красотень в каждом кадре зашкаливает!! Обожаю вашу харизму!!! Я не представляю, как мужчины рядом с вами не падают в обмороки;
  • Просто огонь;
  • Моя муза!!! Шлю поцелуи;
  • Господи, какая же вы красивая и эффектная!
  • Даша, вы такая нежная, я вас обожаю;
  • Шикарная, хочется тебя есть!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что в этом году Астафьева была членом жюри конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2019". Она рассказала, что знает о женском соперничестве все. Артистка также призналась, что долгое время не могла побороть комплексы и лишь недавно она стала быть довольна собой.

Ранее сообщалось о том, что Даша Астафьева сразила сеть жарким фотосетом на столе топлес и в прозрачном плаще.

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Новости Украины шоубизДаша Астафьева
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