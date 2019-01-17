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"Краса в очах": Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 21:27
"Краса в очах": Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка показала чорно-біле портретне фото після тривалої відсутності в мережі

Популярна співачка Віра Брежнєва потішила шанувальників першим фото після тривалої відсутності в Instagram. Чорно-білий портретний знімок припав до смаку її підписникам, які відзначили чарівний погляд артистки прямо в камеру.

В якості послання, Брежнєва вирішила залишити відому цитату.

"Краса в очах того, хто дивиться..." - підписала атмосферний знімок знаменитість.

&quot;Краса в очах&quot;: Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники тут же обрушили на артистку шквал компліментів, а деякі навіть відзначили схожість зі знаменитою голлівудською актрисою Кетрін Зета-Джонс.

"Дивовижно красива", "У ваших очах завжди краса", "Віра, справжня красуня. Осінь люблю чорно-білі фото", "Нарешті, повернулася Віра Брежнєва! Вже зовсім занудьгували без вас!", "Така природна Віра...і така красива! Обожнюю Ваші пісні і образ", "Чимось схожа на Кетрін Зета Джонс!", "Дійсно красуня", "Витончене фото", "Ви випромінюєте неймовірну енергетику навіть через фото", - не приховували захоплення коментатори.

&quot;Краса в очах&quot;: Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання

&quot;Краса в очах&quot;: Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання

&quot;Краса в очах&quot;: Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання

 

 

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що після публікації Вірою Брежнєвою спільного фото зі старшою дочкою Сонею і молодшої Сарою, шанувальники назвали їх сестрами, зазначивши не просто зовні схожість, але і квітучий зовнішній вигляд виконавиці.

Раніше Віра Брежнєва показала спільне фото з подругою, російською моделлю Оленою Перміновою. Дівчата їхали в авто, одягнені у вечірні наряди, що підкреслили їх красу і витонченість. Багато шанувальників відзначили, що навіть зовні вони дуже схожі між собою.

До речі, Віра Брежнєва опублікувала знімок без макіяжу і пофилософствовала на одвічну тему, як залишатися собою у шаленому ритмі життя.

Відео: РБК-Україна

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