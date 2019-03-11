Червона шапочка: Катя Осадча запаморочила голову стильним образом

Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча продовжує захоплювати своїх передплатників

Катя Осадча, яка блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9, постала перед шанувальниками у стильному червоному костюмі. Нову фотографію відома телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Твій вигляд, коли з 11:30 в павільйоні і ще встиг на вечірню зйомку", - підписала фотографію Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Жописувачі телеведучої також прокоментували дане фото.

"Катя, виглядаєте як завжди супер", - прокоментував alex02mal.

"Ви завжди красива. У будь-який час", - написала reshtavalentina.

"Дуже стильний наряд", - зазначила alyona.soshka_photo.

"Красуня", - написала lorik_blog

"Катюша, Ви в Сторіс прилягли і лагідно поклали руку на животик. Склалося враження, що Ви при надії. Сподіваюся, що це правда. Ви найкраща мама в світі! У вас гарна фігура і душа", - підкреслила shnela.88.

"Чудова", - написала sychevskaiaviktoriia.

"Виглядаєте завжди на біс!", - svet.lana20.19.

Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею, в якій вона з'явилася на весняному заході Києва.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча поділилася зворушливим фото зі своїм 2-річним сином.

Ми також писали про те, що Катя Осадча без макіяжу поділилася секретами вічної молодості".