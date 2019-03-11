Червона шапочка: Катя Осадча запаморочила голову стильним образом

Телеведуча продовжує захоплювати своїх передплатників
Катя Осадча, яка блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9, постала перед шанувальниками у стильному червоному костюмі. Нову фотографію відома телеведуча виклала на своїй сторінці в Instagram.
"Твій вигляд, коли з 11:30 в павільйоні і ще встиг на вечірню зйомку", - підписала фотографію Осадча.
Фото: instagram.com/kosadcha
Жописувачі телеведучої також прокоментували дане фото.
"Катя, виглядаєте як завжди супер", - прокоментував alex02mal.
"Ви завжди красива. У будь-який час", - написала reshtavalentina.
"Дуже стильний наряд", - зазначила alyona.soshka_photo.
"Красуня", - написала lorik_blog
"Катюша, Ви в Сторіс прилягли і лагідно поклали руку на животик. Склалося враження, що Ви при надії. Сподіваюся, що це правда. Ви найкраща мама в світі! У вас гарна фігура і душа", - підкреслила shnela.88.
"Чудова", - написала sychevskaiaviktoriia.
"Виглядаєте завжди на біс!", - svet.lana20.19.
Нагадаємо, що нещодавно Катя Осадча зачарувала шикарною вечірньою сукнею, в якій вона з'явилася на весняному заході Києва.
Раніше повідомлялося, що Катя Осадча поділилася зворушливим фото зі своїм 2-річним сином.
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