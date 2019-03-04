Батьки зрозуміють: Катя Осадча поділилася зворушливим фото з 2-річним сином

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча також показала улюблену іграшку сина

Катя Осадча приємно дивує шанувальників – українська телеведуча стала все частіше публікувати різні фото зі своїм синочком Іваном. Хоча поки що ведуча та її чоловік Юрій Горбунов не поспішають показувати обличчя сина, але і опублікованих фото достатньо, щоб порадувати фанатів відомої пари.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча знову "відкрила таїнство" сімейного життя і опублікувала у своєму сторіз миле фото з синочком. При цьому Ваня, як зазвичай, позує спиною до камери. Хоча і слово "позує" тут не зовсім доречно. Знімок вийшов розмитий. І судячи з усього, хлопчику більше хотілося грати, а не фотографуватися.

"Чітких фотографій майже немає. Батьки малих дітей зрозуміють", - з гумором підписала кумедне фото Осадча.

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Також незмінна ведуча програми "Світське життя" показала одну з улюблених іграшок сина — так званий бізіборд. Це ігрова дошка для дітей з різними розвиваючими моторику елементами. Вона складається з "маніпулятивних" елементів, з якими можна робити абсолютно різні дії.

"Івасикове царство", - підписала Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що не так давно спільний син Осадчої і Горбунова зустрів свій другий день народження – 18 лютого. При цьому щасливі батьки поспішили показати, що саме підібрали Ванюшці на день народження. Наприклад, Осадча спекла на честь важливого свята торт, прикрасивши його ягодами, шоколадною та кокосовою стружкою. Виглядає дуже апетитно!

А трохи пізніше Осадча та Горбунов показала і спільне фото з сином під час свята. Відомі батьки зазначили: "Спасибі, що вибрав нас своїми батьками!"

Нагадаємо, що у Каті Осадчої є також син від першого шлюбу. Іллі виповнилося 16 років.