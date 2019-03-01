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Вам 20 років: Катя Осадча без макіяжу поділилася секретами "вічної молодості"

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 18:24
Вам 20 років: Катя Осадча без макіяжу поділилася секретами "вічної молодості"
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники буквально прийшли в захват від краси і молодості ведучої

Катя Осадча абсолютно не боїться і не соромиться показувати своїм підписникам себе справжню – без макіяжу і елегантних вечірніх сукнях. Телеведуча досить часто публікує на своїй instagram-сторінці фото без гриму. Правда, іноді знаходяться критики, тільки не в цей раз.

Так, Осадча показу фото, зроблене в кабінеті косметолога. Телеведуча проходить різні процедури і обличчя залите яскравим світлом. Так що можна розглянути всі вади... яких немає ;)

"Як ви готуєтеся до весни? #косметологлюбовмоя", - підписала фото Осадча.

"Розкажіть, що ви робите у косметолога?" - питає один з підписників.

"Очищення, масаж і зволоження за допомогою масок", - поділилася секретами Осадча.

Катя Осадча без макіяжу

Катя Осадча без макіяжу (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники ведучою програми "Світське життя" буквально в один голос зазначили, що їх улюблениця виглядає чудово – на "20 років". Тут слід вказати, що у вересні цього року Осадчій виповниться 36 років. У відомої ведучої є два сина: 16-річний Ілля від першого шлюбу, а також дворічний Іван від чоловіка і колеги Юрія Горбунова.

До речі, Вані нещодавно виповнилося два роки – 18 лютого. Щасливі батьки показали, що саме подарували маленькому імениннику.

Підписники ж Осадчої з перших хвилин засипали її захопленими коментарями:

  • Катя, вам ніби 20 років тут
  • Нереально красива шкіра обличчя, немов вже нанесений тональний крем
  • Ви, як завжди красиві, навіть без косметики!
  • Гарна... дуже гарна
  • Katya , you look great even without procedure

До речі, раніше Катя Осадча захопила шанувальників одразу двома дуже стильними весняними образами.

Так, ведуча з'явилася в елегантному комбінезоні червоного кольору. Компанію їй склав Олег Винник.

А до цього Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті. Тоді ведуча показала, як проходять зйомки нового випуску шоу Голос країни.

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Новини України Катя Осадчакосметолог
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