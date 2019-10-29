Червона королева: шатенка Осадча викликала суперечки в мережі яскраою появоя

Каті Осадчій до стильним експериментів не звикати. Наприклад, її екзотичні капелюшки різних форм, вдів, фасонів і немислимого дизайну давно стали візитною карткою. Нещодавно теледіва показала свій сміливий б'юті-досвід – вона стала пекучою брюнеткою з довгим волоссям і перевтілилася напередодні Хеллоуїна в героїню комедійного фільму жахів Мортісію Адамс. В продовження містичної святкової теми, Катя вирішила показати ще один образ - червоної королеви.

На сторінці в Instagram ведуча опублікувала пару знімків з закулісся зйомок чергового випуску програми “Світське життя". Теледіва позує з короною на голові. Її волосся укладене в об'ємну зачіску. Варто звернути увагу і на зміну відтінку локонів – Катя перетворилася в шатенку, що відразу кинулося в очі її шанувальникам.

Total red look Каті складався з комбінезона з відкритими плечима від українського бренду OLYA MAK, який підкреслив лінію декольте, блузи-накидки зі шлейфом ззаду і човників. Талію ведуча підкреслила чорним шкіряним поясом. Макіяж - з акцентом на червоні губи.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Костюмований тиждень #hallowen триває. Вчора була шатенкою в короні. Далі буде", - пообіцяла вона.

Фото: Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/svitsketv)

Думки шанувальників Каті розділилися – одним її новий образ припав до смаку, інші вирішили, що експеримент ведучої не вдався. Вони розкритикували зачіску і яскравий макіяж зірки.

Катюша, ви без цього макіяжу набагато красивіше, молодше і ефективніше, перестарався візажист

Вау образ Каті

Це не ваша зачіска

Дуже гарний костюм

Невдалий макіяж

Багіня просто

Клас, тобі личить новий образ

Прекрасна!

О, ні! Тільки не цей колір - не повторюйте в реальному житті! Немає нічого краще Вашого натурального!

Неперевершена

Не дуже

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча з'явилася у десятому ефірі шоу Танці з зірками 2019 і відвідала "голд рум" Тіни Кароль.