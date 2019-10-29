Красная королева: шатенка Осадчая вызвала споры в сети ярким появлением

Кате Осадчей к стильным экспериментам не привыкать. Например, ее экзотические шляпки разных форм, вдов, фасонов и немыслимого дизайна давно стали визитной карточкой. Недавно теледива показала свой смелый бьюти-опыт – она стала жгучей брюнеткой с длинными волосами и перевоплотилась в преддверии Хэллоуина в героиню комедийного ужастика Мортисию Адамс. В продолжение мистической праздничной темы, Катя решила показать еще один образ - красной королевы.

На странице в Instagram ведущая опубликовала пару снимков из закулисья съемок очередного выпуска программы “Светская жизнь". Теледива позирует с короной на голове. Ее волосы уложены в объемную прическу. Стоит обратить внимание и на смену оттенка локонов – Катя превратилась в шатенку, что сразу бросилось в глаза ее поклонникам.

Total red look Кати состоял из комбинезона с открытыми плечами от украинского бренда OLYA MAK, который подчеркнул линию декольте, блузки-накидки со шлейфом сзади и лодочек. Талию ведущая подчеркнула черным кожаным поясом. Макияж – с акцентом на алые губы.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Костюмований тиждень #hallowen триває. Вчора була шатенкою в короні. Далі буде", - пообещала она.

Фото: Катя Осадчая и Тина Кароль (instagram.com/svitsketv)

Мнения поклонников Кати разделились – одним ее новый образ пришелся по вкусу, другие решили, что эксперимент ведущей не удался. Они раскритиковали прическу и яркий макияж звезды.

Катюша, вы без этого макияжа намного красивее, моложе и эффективнее, перестарался визажист

Вау образ Каті

Это не ваша прическа

Дуже гарний костюм

Невдалий макіяж

Багіня просто

Класс, тебе идет новый образ

Прекрасна!

О, нет! Только не этот цвет - не повторяйте в реальной жизни! Нет ничего лучше Вашего натурального!

Неперевершена

Не дуже

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая появилась в десятом эфире шоу Танцы со звездами 2019 и посетила "голд рум" Тины Кароль.