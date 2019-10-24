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"Неймовірна брюнетка": Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 12:29
"Неймовірна брюнетка": Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу
Катя Осадча (Фото: РБК-Україна)

Ведуча постала в образі героїні відомого фільму жахів

Катя Осадча по повній насолодилася теплим бабиним літом - телеведуча багато гуляла з дворічним синочком Іваном, споглядаючи жовто-червоні пейзажі, граючи і валяючись в опалому листі. Щаслива зірка зазначила, що осінніх радощів багато не буває, і просто-таки засипала Instagram барвистими знімками. А на нових кадрах вона постала в кардинально новому образі, викликавши фурор серед своїх шанувальників.

Осадча побувала на прем'єрі культового анімаційного фільму жахів "Сімейка Аддамс", знімки з якої були опубліковані в акаунті програми "Світське життя". При цьому ведуча приміряла образ героїні мультика і з'явилася на фото у всьому чорному - влючая і волосся! Так-так, незмінна блондинка Катя кардинально змінила імідж і стала фатальною брюнеткою з довгим волоссям. Звичайно ж, це лише перука ,але виглядає дуже незвично і ефектно.

&quot;Неймовірна брюнетка&quot;: Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу

Катя Осадча стала брюнеткою (фото: instagram.com/svitsketv)

Теледіва доповнила вражаючий лук вузькою чорною сукнею зі шлейфом і колготками з візерунками у вигляді павуків і іншої нечисті. Вона позувала як одна, так і з зірками шоу Танці з зірками 2019 Людмилою Барбір і Михайлом Кукуюком.

"Родина Адамсів повертається на великі екрани вдев'ятнадцяте. Як українські зірки дублювали голлівудський мультфільм і хто з гостей найвідповідальніше поставився до дрес-коду - у нашому репортажі", - йдеться під публікацією.

Катя Осадча стала брюнеткою (фото: instagram.com/svitsketv)

До речі, на прем'єрі був помічений і чоловік Осадчої Юрій Горбунов.

&quot;Неймовірна брюнетка&quot;: Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу&quot;Неймовірна брюнетка&quot;: Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Уражені фанати поспішили поділитися своєю думкою в коментарях - більшість відзначили, що Каті дуже личить бути брюнеткою і у неї навіть стало більш виразним обличчя.

  • Катя, вам дуже личить бути брюнеткою
  • Катерині дуже пасує темне волосся, як на мене...
  • Катя красуня в цьому образі
  • Катерина - брюнетка - супер
  • Катю, Ви неймовірна брюнетка! Змінюйтесь
  • Вау! Вам дуже йде в чорному кольорі!
  • цікавий образ незвично. ізюминка присутня
  • З чорним волоссям дуже виразне обличчя!
  • Так катя вам добре в чорному
  • просто чудово виглядаєте. Доречі, темний колір волосся зазвичай не всім підходить....Катерино, а вам дужееееееее кльово
  • Катя, реально круто з таким кольором волосся
  • Дуже цікаво Вас змінює цей образ
  • Вааау, прям дуже круто виглядають чорні волосся
  • Як Каті круто брюнеткою!!!!!

&quot;Неймовірна брюнетка&quot;: Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу

Скріншот коментарів: (instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, Юрій Горбунов відверто розповів про виховання сина. Ведучий зізнався, що балує дитину, а також пояснив, чому вони з Осадчою не показують обличчя хлопчика.

Раніше щасливі Осадча з Горбуновим і сином насолоджувалися прогулянкою по Дніпру на кораблику.

Радості багато не буває: Осадча зворушила прогулянкою з дворічним сином Ванею "Коли дружина готує": Юрій Горбунов зачарував душевним домашнім фото
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